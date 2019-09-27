Hasan Ruhani, ABD'nin İran'a yaptığı teklifi duyurdu İran lideri Hasan Ruhani, Amerika Birleşik Devletleri'nin görüşmeler karşılığında İran'a yönelik tüm yaptırımları kaldırmayı teklif ettiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin görüşmeler karşılığında İran'a yönelik tüm yaptırımları kaldırmayı teklif ettiğini söyledi. Ayrıntılar geliyor...

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