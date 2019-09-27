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Hasan Ruhani, ABD'nin İran'a yaptığı teklifi duyurdu

İran lideri Hasan Ruhani, Amerika Birleşik Devletleri'nin görüşmeler karşılığında İran'a yönelik tüm yaptırımları kaldırmayı teklif ettiğini söyledi.

27 Eylül 2019 Cuma 15:30
Hasan Ruhani, ABD'nin İran'a yaptığı teklifi duyurdu

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin görüşmeler karşılığında İran'a yönelik tüm yaptırımları kaldırmayı teklif ettiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 15:30
  1. Hasan Ruhani
  2. ABD

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  • HarunHarun15 dk önce
    Turkiyeye karşı yanımızda ol + pkk devletine yardım ederse Yaptırımlar kalkar

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