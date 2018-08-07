İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD'nin ambargosu psikolojik bir savaş
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin ülkesine yönelik ambargoları yeniden devreye sokmasını "İranlılar arasında bölünmeyi amaçlayan psikolojik bir savaş" olarak tanımladı.07 Ağustos 2018 Salı 09:45
ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi sonrası işaretini verdiği yaptırımların ilk aşaması sabah 07.00 itibarıyla devreye girdi.
ABD'nin İran'a yaptırımları resmen başladı
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise ülkesine uygulanan ambargoyu eleştirerek, "Bu ambargo, İranlılar arasında bölünme tohumları ekmeyi amaçlayan psikolojik bir savaş" dedi.
İlk aşamada İran ekonomisinin çeşitli sektörlerini hedef alan ambargoları, ülkenin petrol ticaretini hedef alan yaptırımların izlemesi bekleniyor.
Avrupa Birliği ambargolara karşı çıkarken "meşru iş yapan" şirketlerini koruma taahüdünde bulundu.
Avrupa'dan İran ile ticaret açıklaması
Hangi ambargolar geri döndü?
Trump'ın Türkiye saatiyle 07.00'de devreye giren başkanlık emriyle geri getirdiği ambargolar şöyle:
- ABD Doları banknotlarının İran hükümeti tarafından satın alınması
- İran'ın altın ve diğer değerli metallerle ticaret yapması
- Grafit, alüminyum, çelik, kömür ve sanayide kullanılan bilgisayar yazılımları
- İran riyaliyle yapılan havaleler
- İran'ın devlet tahvilleriyle ilgili faaliyetler
- İran'ın otomotiv sektörü
YORUM YAZ