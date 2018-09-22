Ruhani, ABD Başkanı Trump'ı tehdit etti: Sonu Saddam gibi olacak!

İran-Irak savaşının başlangıcının yıldönümünde konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Washington'un baskısına rağmen füze geliştirmeye devam edecekleri mesajını verdi.

Ruhani, devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında, "Saddam Hüseyin'e olanların aynısı Trump'ın başına gelecek. ABD, Saddam Hüseyin ile aynı kaderi paylaşacak." ifadelerini kullandı.

İran'ın savunma amaçlı silahlardan vazgeçmeyeceğini belirten Ruhani, "Buna ABD'yi kızdıran füzeler de dahil." dedi.

2006 YILINDA İDAM EDİLMİŞTİ

13 Aralık 2003'te Tikrit'te Amerikan askerlerince yakalanan Saddam Hüseyin 30 Aralık 2006'da asılarak idam edilmişti.

Bu arada İran, 1980-88 yılları arasındaki savaşın başlangıcının yıldönümündeki etkinlikler kapsamında Körfez'de yaklaşık 600 geminin katıldığı askeri tatbikat yaptı.

ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan mayıs ayında çekilmesi ve Tahran'a yönelik yeni yaptırımların hayata geçirilmesiyle iki ülke arasında gerilim iyice tırmandı. İran ekonomisi ABD'nin yaptırımlarından dolayı zor günler geçiriyor.