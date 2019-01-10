0553 313 94 23

"Ruh Sağlığı Yasası yerine mağduriyetleri giderelim"

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap:- "Ruh sağlığını düzenlemek için yasa çıkarmak yerine, atama bekleyenlerin, emekli olması gerekirken emekli olamayanların, hakları gasbedilen tüm insanların sorunlarının çözümü için torba yasa çıkaralım ve mağduriyetleri giderelim"

10 Ocak 2019 Perşembe 13:20
"Ruh Sağlığı Yasası yerine mağduriyetleri giderelim"

TBMM (AA) - CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, "Ruh sağlığını düzenlemek için yasa çıkarmak yerine, atama bekleyenlerin, emekli olması gerekirken emekli olamayanların, hakları gasbedilen tüm insanların sorunlarının çözümü için torba yasa çıkaralım ve mağduriyetleri giderelim." dedi.

Kasap, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin çok zor şartlarda çalıştığını, yüzlerce gazetecinin cezaevinde bulunduğunu belirterek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Türk ekonomisinin dünyada 13'üncü sırada yer aldığını anımsatan Kasap, ancak hala atanamayan öğretmenlerin, işsizlerin, kadroya alınmayan taşeronların bulunduğunu, 150 bin civarında gıda, ziraat ve orman mühendisi ile veterinerin işsiz olduğunu kaydetti.

Kasap, verilen sözlerin yerine getirilmemesi nedeniyle insanların, devlete ve siyasilere güveninin bozulduğunu savunarak, işçi, emekli ve memurların mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini bildirdi.

1 milyonu üniversite mezunu olmak üzere milyonlarca işsiz bulunduğuna işaret eden Kasap, "Tarım ve Orman Bakanı da Bakanlık personeli için söz vermişti ama hala yerine getirilmedi. İnsanların önündeki en önemli olumsuzluk, ne kadar bekleyeceklerini bilemiyorlar." diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Ruh Sağlığı Yasası" çıkarılmasına yönelik açıklamalarına değinen Kasap, şunları söyledi:

"Toplumun genleriyle, ruh sağlığıyla ve güvence gerektiren şeyleriyle bu kadar oynar, sözlerinizde durmazsanız tabii ki toplumun ruh sağlığı bozulacaktır. Ben de hekimim. Koruyucu hekimlik daha önemlidir. Hastalık gelmeden önce sağlık sorunlarının çözülmesi gerekiyor. Ruh sağlığını düzenlemek için yasa çıkarmak yerine, atama bekleyenlerin, emekli olması gerekirken emekli olamayanların, hakları gasbedilen tüm insanların sorunlarının çözümü için torba yasa çıkaralım ve mağduriyetleri giderelim."


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 13:20
  1. CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap
  2. koruyucu hekim
  3. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  4. ruh sağlığı
  5. Ruh Sağlığı Yasası
  6. torba yasa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bilim adamları tespit etti! Uzayın derinliklerinden geldi
    1. Bilim adamları tespit etti! Uzayın..
    2. Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
    3. ÖKK darbe girişimi davası
    4. TBMM Başkanı Yıldırım, parlamento..
    5. Antalyaspor'da ikinci yarı hazırlıkları
    6. AA Finans Cari İşlemler Beklenti..
    7. "Sporla Kal Güvende Kal Projesi"
    8. Kocaeli'de ev yangını
    9. "Otomotiv 13’üncü kez ihracat şampiyonu"
    10. Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları
    11. GÜNCELLEME 2 - Sinop açıklarında..
    12. Dijon'da Kombouare dönemi
    13. 2050’ye kadar sürecek gizli program!..
    14. Brüksel'de taşımacıların protestosu
    15. Sürücülere kötü haber! Bir zam daha..
    16. Muğla'daki FETÖ/PDY operasyonu
    17. İran askeri tatbikata başladı
    18. Almanya'da hızlı tren makinisti 2,5..
    19. İmamoğlu: Binali Yıldırım doğru söylüyor
    20. TÜSİAD, Kurumiçi Girişimcilik..
    Annesini banyoda ölü bulunca şüphelendi! Özel ekip 3 yıl ortaya çıkardı
    Annesini banyoda ölü bulunca şüphelendi! Özel ekip 3 yıl ortaya çıkardı
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye

    Günün Karikatürü

    10 Ocak 2019
    Elektrik vurgunu! 80 milyonun enerjisini çalıyorlar
    Elektrik vurgunu! 80 milyonun enerjisini çalıyorlar
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi