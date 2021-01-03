Rubaileri ile meşhur olan Ömer Hayyam kimdir?

Asıl ismiyle Gıyaseddin Eb'ul Feth Ömer İbni İbrahim el-Hayyam; şair, filozof, matematikçi, astronom. Birçok ilme hakkıyla vakıf bir şahsiyet...

Ömer Hayyam, 18 Mayıs 1048 yılında Nişabur’da doğar. Yaşadığı zamanın ünlü veziri Nizamü’l-Mülk ve Haşhaşiler’in lideri Hasan Sabah ile aynı medresede eğitim görmüştür. Ömer Hayyam, hayatı boyunca da her iki önemli şahsiyet ile de ilişkisini kesmemiştir.

Ömer Hayyam, matematik alanında en yetkin kişilerdendi. Üçüncü dereceden bilinmeyen denklemlerle ilgili yazdığı bir eserinde bilinmeyen rakamın yerine Arapçada "şey" anlamına gelen kelimeyi kullanmıştır. Daha sonra bu eseri farklı dillere çevrilirken İspanyolcaya "Xay" olarak geçmiştir. Bu kelime ilk harfi ile bilinmeyen rakamın simgesi "x" olarak kullanılmaya başlamıştır. Binom açılımını ilk kullanan bilim adamıdır. Hayyam, genelde şiirlerindeki eğlence düşkünlüğünün belirgin olmasından dolayı rubaileri ile ünlenmiştir. Rubailerinde şarap gibi dinimizce haram kılınmış şeyler geçer. Fakat doğu edebiyatında kullanılan meyhane, şarap gibi kelimelerin farklı anlam ifade ettiğini biliriz. Ayrıca bugün Ömer Hayyam imzalı birçok rubainin kendisine ait olmadığı da uzmanlar tarafından belirtilir. Ömer Hayyam’ın toplam 158 rubaisi olsa da şuan gösterilen rubasi sayısı neredeyse binin üzerindedir. Bu yüzden yüzlerce rubai asılsız olarak Ömer Hayyam’a atfedilir.

Uzun yıllar evvel yaşamış ilim adamlarının aksine Ömer Hayyam’ın doğum tarihinin günü gününe belli olmasının sebebi Hayyam’ın takvim konusunda da uzman olması ve kendi doğum tarihini araştırıp bulmasıdır.

Bilim tarihi açısından önemli yer edinen Ömer Hayyam, hassas bir takvim olan Celali Takvimi'ni hazırlamıştır. Okullarda Pascal Üçgeni Fransız matematikçi Blaise Pascal'ın soyadıyla öğretilse de aslında Ömer Hayyam tarafından oluşturulmuştur. Matematik, astronomi konularında dünyanın önde gelen bilim adamlarındandır.