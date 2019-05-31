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Ruandalı diplomatın Rusya’daki oğlu 21’inci kattan düşerek öldü

Ruanda’nın Rusya Büyükelçiliği 1.

31 Mayıs 2019 Cuma 10:33
Ruandalı diplomatın Rusya’daki oğlu 21’inci kattan düşerek öldü

Ruanda’nın Rusya Büyükelçiliği 1. Sekreteri Francis Karagire’nin 18 yaşındaki oğlu Moskova’da bir binanın 21’inci katındaki balkondan düşerek öldü.


Ruanda’nın dünyanın birçok ülkesinde büyükelçilik görevi yapan, son olarak ise Rusya’nın Moskova Büyükelçiliği 1. Sekreterliği görevini sürdüren Francis Karagire’nin oğlu 18 yaşındaki Nikolas Karagire, Moskova’nın ünlü Nakhimovskiy Caddesi’nde bulunan bir binanın 21’inci katındaki balkondan düşerek yaşamını yitirdi. Ruanda’nın Rusya büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, büyükelçiliğin sekreteri Francis Karagire’nin sabah saatlerinde evden çıkmasından sonra balkona çıkan gencin balkonda hava alırken dengesini kaybederek düştüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken gencin düşme sebebiyle ilgili araştırmaların sürdüğü bildirildi.



Ruanda’ya geri dönecekti


Rusya’nın başkenti Moskova’da lise eğitimini tamamlayan 18 yaşındaki Nikolas Karagire’nin eğitimini bu dönem tamamladığı ve birkaç hafta içerisinde Ruanda’ya dönerek üniversite eğitimine ülkesinde devam etme planı yaptığı öğrenildi. Gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken işlemlerin tamamlanmasından sonra ülkesine gönderilerek toprağa verileceği öğrenildi. Ruanda Büyükelçiliği olayla ilgili çalışma başlatırken, Rusya tarafının da cenaze ve nakil işlemleri için doğrudan destek olduğu bildirildi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 10:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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