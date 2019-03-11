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Ruanda'da ilk yerli akıllı telefon fabrikası açılacak

Ruanda İnovasyon Bilişim ve İletişim Teknolojileri Bakanı Paula Ingabire:- "Akıllı telefonlar, iletişim sistemleri için çok önemli araçlardır ve yüksek fiyatları olan bu telefonları ülkemizde üreterek daha kolay satın alınabilmesini sağlayacağız"

11 Mart 2019 Pazartesi 17:37
Ruanda'da ilk yerli akıllı telefon fabrikası açılacak

ABUJA (AA) - Ruanda İnovasyon, Bilişim ve İletişim Teknolojileri Bakanı Paula Ingabire, ülkesinin ilk yerli akıllı telefon fabrikasının nisan ayında açılacağını açıkladı.

Bakan Ingabire, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun süredir hazırlıkları devam eden ilk yerli akıllı telefon fabrikasının gelecek ay açılacağını söyledi.

Fabrikanın hem akıllı telefon ücretlerini düşüreceğini hem de istihdam imkanı sağlayacağını kaydeden Ingabire, "Akıllı telefonlar, iletişim sistemleri için çok önemli araçlardır ve yüksek fiyatları olan bu telefonları ülkemizde üreterek daha kolay satın alınabilmesini sağlayacağız." dedi.

Ingabire, telekomünikasyon şirketleriyle iş birliği içerisinde olduklarını belirterek, "Ücretleri azaltarak insanların internet kullanımını artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Fabrikanın, aynı zamanda "Afrika'nın ilk yerli akıllı telefon fabrikası" olacağı bildirildi.

Ruanda merkezli bir şirket bünyesinde açılacak fabrikayla 20 bin kişiye istihdam sağlanması planlanıyor.

Üretilecek akıllı telefon, Afrika'da Android Oreo uyumlu ilk yerli akıllı telefon olacak.

2018 yılı verilerine göre ülkede halkın yüzde 47,7'si internete erişim sağlayabiliyor.

Afrika kıtasında akıllı telefon kullanımının, gelecek yıllarda iki katına çıkması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 17:37
  1. Ruanda
  2. Ruanda İnovasyon Bilişim ve İletişim Teknolojileri Bakanı Paula Ingabire
  3. yerli akıllı telefon fabrikası

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