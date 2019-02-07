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Ruanda zehirli metan gazını paraya dönüştürecek

Kigali yönetimi, Kivu Gölü'ndeki metan gazının işletilmesi ve yakıt olarak pazarlanması için 400 milyon dolarlık anlaşma imzaladı

07 Şubat 2019 Perşembe 22:50
Ruanda zehirli metan gazını paraya dönüştürecek

DAKAR (AA) - Ruanda'nın Kivu Gölü'nden çıkan yoğun metan gazının işletilmesi ve pazarlanması için 400 milyon dolarlık anlaşma imzaladığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Kigali yönetimiyle ABD, Nijerya ve Ruandalı ortakları Gasmeth Enerji şirketi, Kivu Gölü'ne "ölüm gölü" takma adının verilmesine neden olan yoğun metan gazının çıkarılarak işletilmesi konusunda 400 milyon dolarlık anlaşmaya imza attı.

Anlaşmaya göre, şirket gölde gaz çıkarma, işletme, sıkıştırma tesisi kuracak ve 2 yıl içerisinde metan gazını Ruanda ile çevre ülkelerde yakıt olarak satmaya başlayacak.

Yedi yıllık anlaşmanın, Kivu Gölü'nün yüzeyindeki zehirli gaz baloncuklarını azaltması bekleniyor.

Ruanda Kalkınma Kurulu Direktörü Clare Akamanzi, basına yaptığı açıklamada sıkıştırılarak tüpe doldurulacak metan gazının halkın odun ve kömüre bağımlılığını azaltacağını belirtti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Ruanda arasında yer alan Kivu Gölü, zehirli yoğun metan bulutları yaymasıyla biliniyor. 2 bin 370 kilometrekarelik gölde 60 kilometreküp çözünmüş metan ve 300 kilometreküp karbondioksit bulunuyor.

Göl çevresindeki nüfus için tehdit oluşturan metan gazının, ölümle sonuçlanan patlamalara yol açabileceğinden endişe ediliyor.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 22:50
  1. Kivu Gölü
  2. Metan gazı
  3. Ruanda
  4. yatırım

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