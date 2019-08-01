Ruanda, ebola yüzünden Kongo sınırını kapattı Ruanda, sınırda bulunan Demokratik Kongo Cumhuriyetinin Goma şehrinde ebola yüzünden ikinci kişinin ölmesi üzerine sınırı kapattı.

Ruanda, sınırda bulunan Demokratik Kongo Cumhuriyetinin Goma şehrinde ebola yüzünden ikinci kişinin ölmesi üzerine sınırı kapattı.

Ruanda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile sınırını kapattı. Ruanda Dışişleri Bakanlığı Olivier Nduhungirehe, sınırın kapandığını doğruladı. Sınırın kapanmasının, Demokratik Kongo’nun Ruanda sınırındaki Goma şehrinde gerçekleşen ikinci ebola ölüm vakası üzerine gerçekleştiği bildirildi.

Ebola salgını konusunda küresel bir acil sağlık durumu ilan eden Dünya Sağlık Örgütü (WHO), seyahat kısıtlamaları önerisinde bulunmuştu. WHO ayrıca ebolanın bölgesel yayılma riskinin çok büyük olduğunu söylemişti.

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