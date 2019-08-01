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Ruanda, Ebola nedeniyle KDC ile kapattığı sınırı yeniden açtı

01 Ağustos 2019 Perşembe 20:57
Ruanda, Ebola nedeniyle KDC ile kapattığı sınırı yeniden açtı

DAKAR (AA) - Ruanda'nın Ebola salgını nedeniyle Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile kapattığı sınırını yeniden açtığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre Ruanda, salgından dolayı Gisenyi kenti ile KDC'nin Goma kenti arasında kapattığı sınırı 8 saat aradan sonra yeniden açtı.

İki ülke sınır hattında geçişler rutin halini aldı.

Ruanda yönetimi, Goma kentinde üçüncü Ebola vakasından sonra sınırını kapatmış, sadece KDC'ye dönmek isteyen Kongo vatandaşlarının sınırdan geçmesine izin vereceğini açıklamıştı.

- Goma'da Ebola vakası sayısı 5’e çıktı

Diğer yandan, sabah üçüncü Ebola vakasının görüldüğü Goma’da ölen ikinci kişinin 1 yaşındaki kızı, eşi ve aile ile temasta bulunan bir kişide daha hastalık belirtileri ortaya çıktı.

Dün de Goma'da Ebola'dan ölen kişiyle temasta bulunduğu tespit edilen ve Ebola tedavi merkezinden Güney Kivu eyaletine kaçan 7 kişi dahil 15 kişi eyalette karantinaya alınmıştı.

Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, şu ana kadar Ebola'dan 1719 kişinin yaşamını yitirdiği kesinleşti.

Sağlık Bakanlığı, 94 kanamalı ateşten ölüm vakasının da muhtemelen Ebola olduğunu belirtti.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 20:57
  1. Ebola
  2. Kongo Demokratik Cumhuriyeti
  3. Ruanda
  4. sınırların yeniden açılması

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