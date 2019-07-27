Ruanda Büyükelçisi Düzce Üniversitesi’ne konuk oldu

Ruanda’nın Türkiye Büyükelçisi Williams Nkurunziza, Ruanda kültüründen esinlenerek Düzce Üniversitesi’nde hayata geçirilen “Temiz Üniversite Temiz Düzce” etkinliği kapsamında Düzce Üniversitesi’ne konuk oldu.

Düzce Üniversitesi programına Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’ı ziyaret ederek başlayan Büyükelçi Williams Nkurunziza, Ruandalı öğrencilere Düzce Üniversitesi’ndeki eğitim süreçlerinde büyük destek olan Rektör Çakar ve Üniversite Yönetimine teşekkür etti. Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ise Ruanda’nın Türkiye Büyükelçisi’ni ağırladıkları için memnuniyet duyduklarını ifade ederek Ruandalı öğrencilerin iki ülke arasında ilişkilerin gelişmesine önemli katkı sağladığını belirtti.

Rektörlük ziyaretinin ardından Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve Büyükelçi Williams Nkurunziza, “Temiz Üniversite Temiz Düzce” etkinliğine katıldı. Konuralp yerleşkesinde bu ay Fen Edebiyat Fakültesi, İşletme Fakültesi ve Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen etkinlikte; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İdris Şahin ve Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü ile akademik birim yöneticileri ve ülkemiz üniversitelerinde eğitim gören Ruandalı öğrenciler de yer aldı. Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Meslek Yüksekokullarımızla eş zamanlı gerçekleştirilen etkinlikte; yollar, yeşil alanlar ve kampüs çevresinde itinalı bir temizlik faaliyeti gerçekleştirildi.

Temiz Üniversite Temiz Düzce etkinliği sonrasında konuk Büyükelçi, Rektör Çakar ve Ruandalı öğrenciler Düzce Üniversitesi kampüsünde fidan dikimi gerçekleştirerek örnek bir sosyal sorumluluk faaliyetine imza attı. Adına Ruanda Hatıra Ormanı verilen alanda fidanlar toprakla buluşturularak yeşil bir dünya için farkındalık oluşturuldu.

Fidan dikme töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, güzel ve anlamlı bir etkinlikte bir araya geldiklerini ifade ederek katılımlarından dolayı Büyükelçi Williams Nkurunziza’ya teşekkür etti. İki yıl önce YÖK Başkanı ile birlikte Ruanda ziyaretinde, bu temizlik etkinliğinden haberdar olduğunu belirten Rektör Çakar, Ruanda’da bakanından milletvekiline, esnafından öğrencisine kadar herkesin temizlik faaliyeti gerçekleştirdiğini söyledi. Bu geleneği ülkemizde de canlandırmak istediklerine işaret eden Prof. Dr. Çakar, bu sebeple Temiz Üniversite Temiz Düzce etkinliğini hayata geçirdiklerini dile getirdi. Ayrıca fidan dikimi de gerçekleştirerek Ruanda Hatıra Ormanı oluşturmak istediklerini de sözlerine ekledi.

Büyükelçi Williams Nkurunziza ise yaptığı konuşmada; Ruanda’nın bu etkinliğini önemsediği için Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’a teşekkür ederek sözlerine başladı. 2005 yılında bu etkinliğe başladıklarını belirten Büyükelçi, etkinlik kapsamında şu ana kadar 40 milyon ağaç diktiklerini ifade etti. Düzce Üniversitesi’nin Temiz Kampüs etkinliğinden ve Ruanda Hatıra Ormanı’ndan dolayı mutlu olduklarını söyleyen Williams Nkurunziza, tekrar bu alanı ziyaret edeceklerini ve ağaçlandıracaklarını dile getirdi.

Fidan dikme töreninin ardından Büyükelçi Williams Nkurunziza, Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve beraberindeki heyet, Düzce Üniversitesi’ndeki Ruandalı ve Türk öğrenciler ile ülkemizde eğitim gören Ruandalı öğrenciler arasında düzenlenen futbol maçını izledi. 2-2 biten dostluk maçının sonunda Büyükelçi Williams Nkurunziza ve Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar her iki takıma kuplarını takdim etti.

Ruanda’nın Türkiye Büyükelçisi Williams Nkurunziza’nın Düzce Üniversitesi’ne ziyareti, Ruanda-Türkiye arasındaki dostluk ve sevgi bağlarını güçlendirerek iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesine katkı sağladı.