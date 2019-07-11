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RTÜK'ün yeni üyeleri belli oldu

TBMM Genel Kurulunda, RTÜK üyeliğine Nurullah Öztürk, Faruk Bildirici ve Ali Ürküt seçildi

11 Temmuz 2019 Perşembe 17:29
RTÜK'ün yeni üyeleri belli oldu

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine, AK Parti kontenjanından Nurullah Öztürk, CHP kontenjanından Faruk Bildirici, HDP kontenjanından Ali Ürküt seçildi.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan Genel Kurulda, RTÜK'te boşalan 3 üyelik için seçim yapıldı.

AK Parti Yunüs Emre Kars ile Nurullah Öztürk'ü, CHP Şafak Akça ve Faruk Bildirici'yi, HDP ise Mehmet Mahsum Akgündüz, Ali Ürküt'ü aday gösterdi.

Genel Kurulda yapılan gizli oylamada, AK Parti kontenjanından Yunüs Emre Kars 17, Nurullah Öztürk 305 oy, CHP kontenjanından Şafak Akça 8, Faruk Bildirici 283 oy, HDP kontenjanından Mehmet Mahsum Akgündüz 6, Ali Ürküt 278 oy aldı.

Bu sonuçla Nurullah Öztürk, Faruk Bildirici ve Ali Ürküt RTÜK'ün yeni üyeleri oldu.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 17:29
  1. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
  2. RTÜK
  3. seçim
  4. TBMM Genel Kurulunda

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