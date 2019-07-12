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RTÜK'ün üç yeni üyesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

RTÜK üyeliklerine AK Parti kontenjanından Nurullah Öztürk, CHP kontenjanından Faruk Bildirici ve HDP kontenjanından Ali Ürküt'ün seçilmesine dair TBMM kararı Resmi Gazete'de yer aldı

12 Temmuz 2019 Cuma 04:46
RTÜK'ün üç yeni üyesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

ANKARA (AA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyelikleri için yapılan seçime dair TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un ilgili maddesi gereği RTÜK'te 14 Temmuz'da boşalacak olan AK Parti, CHP ve HDP gruplarına düşen birer üyelik için Meclis Genel Kurulunda oylama yapıldığı belirtilen kararda, AK Parti kontenjanından Nurullah Öztürk, CHP kontenjanından Faruk Bildirici ve HDP kontenjanından Ali Ürküt'ün RTÜK üyeliklerine seçildiği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 04:46
  1. RTÜK
  2. TBMM

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