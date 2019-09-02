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RTÜK'ün CHP'li Üyesi İlhan Taşçı'dan akıllara açıklama

RTÜK'ün internet yayınlarını düzenlemesine ilişkin Yönetmelik 1 Eylül itibari ile yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile açıklamalarda bulunan RTÜK Üst Yayın Kurulu CHP'li Üyesi İlhan Taşçı, kamuoyunu yanıltan ifadelerle birlikte akıllara ziyan bir tutumla SETA'yı hedef gösterdi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 19:06
RTÜK'ün CHP'li Üyesi İlhan Taşçı'dan akıllara açıklama

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

RTÜK'ün internet üzerinden yayın yapan kurum ve kuruluşlara yönelik Resmi Gazete'de yayınlanan denetim kararı 1 Eylül itibari ile yürürlüğe girdi.

İlgili yönetmeliğin 1 Ağustos 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanmasından sonra bazı 'özgürlük'çü çevreler RTÜK'ü 'sansür'cülükle suçlamışlardı. Tartışmalar ahlak dışı yayınlar yapan Netflix başta olmak üzere BluTV ile Puhu TV gibi kanallar üzerinde yoğunlaşmıştı.

Taşçı, SETA'yı hedef aldı

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte açıklamalarda bulunan RTÜK Üst Yayın Kurulu'nun CHP'li üyesi İlhan Taşçı, akıllara ziyan açıklaması ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA)'yı hedef aldı..

CHP'li üye kamuoyunu yanıltan açıklamalar yaptı

"Bu yönetmeliğin yayınlanmasıyla SETA’nın ‘Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları’ başlıklı raporunu kamuoyu ile paylaşması birbirinden bağımsız adımlar değildir." diyen Taşçı, şunları söyledi:

"Düşünün ki bir yıl boyunca Saray’da bekletilen yönetmelik, SETA raporunun tamamlanmasından hemen sonra yürürlüğe girdi. Çünkü SETA raporu, internet denetiminin işaret fişeğidir. Orada yazılanlar bu denetimlerde izlemeye alınacak yayıncılarla ilgili yol haritasıdır.

RTÜK’ün internet denetimindeki ilk hedefini bu rapordaki yabancı merkezli kuruluşlar oluşturacaktır. RTÜK radarına ilk takılacak olanlar da artık video, görüntü içerikli haberlerine ağırlık veren BBC Türkçe, Deutche Welle, Amerika’nın Sesi, Independent, Sputnik ve Euronews gibi yayıncılar olacaktır."

Henüz yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin düzenleme belirsizliğini korurken İlhan Taşçı'nın kamuoyunu yanıltan açıklamaları tepkilere sebep oldu.

Geçtiğimiz ay düzenlemenin içeriğine ilişkin yeniakit.com.tr'ye konuşan RTÜK Üst Kurul Üyesi Taha Yücel, mevcut yönetmeliğin sadece internet televizyon yayıncılığı yapanları kapsadığını belirterek şunları söylemişti:

'BTK kuralları dışında düzenleme olmayacak gibi..'

"Ben kanun ilk kez hazırlanırken de ifade etmiş ve 'Sadece internet üzerinden yapılan televizyon yayınlarını denetim altına alırsanız bunu ayrıştırmak çok kolay olmayacaktır.' demiştim. Mesela bir gazetenin de internet üzerinde video yayınları olabiliyor. Bireysel video yayıncılığı da yaygınlaşmış durumda. İnternet içeriklerinin tamamı bir bütün olarak ele alınıp ahlaki ve toplumsal kriterler göz önüne alınarak düzenleme yapılmalıdır.' demiştim. Maalesef bu yeterince tartışılamadı. İnternet televizyon yayınları kavramı çok muğlak. Ben hala o kanaatimi taşıyorum ama bunun için artık geç kaldık. Bireysel üretim sakıncalı içerikler bulundurmasına rağmen BTK kuralları dışında başkaca bir düzenlemeye tabi olmayacak gibi görünüyor.

Bilindiği üzere ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı. Öncelikle yapılması gereken bu yönetmeliğe bağlı olarak internet üzerinden yayın yapan platformların lisansa yani yayın iletim yetkisine bağlanması. Hangi belgelerin istenerek hangi teknik denetimlerin yapılacağı hususunda çalışmalar yapıyoruz. Bu konular düzenleme altına alındıktan sonra denetim faaliyetleri başlayacak."

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 19:06
  1. Ankara
  2. Netflix
  3. BluTV
  4. Puhu TV
  5. İlhan Taşçı
  6. Taha Yücel
  7. BBC Türkçe
  8. Deutche Welle
  9. Amerika’nın Sesi
  10. Independent
  11. Sputnik
  12. Euronews

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