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RTÜK'ten seçim yayınlarına ilişkin duyuru

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu:- "İstanbul'daki yenileme seçimlerine ilişkin yayın yasaklarının başladığı 22 Haziran Cumartesi saat 00.00'dan 23 Haziran Pazar YSK tarafından açıklanacak saate kadar televizyon ve radyolarla her türlü yayın organlarınca siyasi reklam, seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması, yayın yasağı kapsamındadır"

21 Haziran 2019 Cuma 11:48
RTÜK'ten seçim yayınlarına ilişkin duyuru

ANKARA (AA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK), İstanbul'daki yenileme seçimlerine ilişkin, bu gece yarısından 23 Haziran Pazar günü Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanacak saate kadar televizyon ve radyolarla her türlü yayın organlarınca siyasi reklam, seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılmasının yayın yasağı kapsamında olduğu bildirildi.

RTÜK, 23 Haziran Pazar günkü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimleri'ne ilişkin medya hizmet sağlayıcılarına yönelik duyuru yayımladı.

Yenileme seçimlerinde uygulanacak seçim takviminin, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenerek ilan edildiği belirtilen açıklamada, kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla herhangi bir siyasi parti ya da adayın lehine veya aleyhine vatandaşın oyunu etkileyebilecek şekilde yayın yapılmasının seçim yasakları kapsamında olduğu vurgulandı.

Oy verme gününden önceki son 24 saatte (bu gece yarısından itibaren) herhangi bir partinin ya da adayın siyasi reklamının da yayınlanmayacağı ifade edilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

"22 Haziran Cumartesi saat 18.00'de seçim propagandaları sona erecektir. Yukarıda da açıklandığı üzere yayın yasakları, 22 Haziran Cumartesi saat 00.00’dan itibaren başlayıp oy verme günü olan 23 Haziran 2019 Pazar günü Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanacak saate kadar sürecektir. Bu süre zarfında televizyon ve radyolar ile her türlü yayın organları tarafından siyasi reklam, seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması, yayın yasağı kapsamındadır.

Ayrıca yenilenmesine karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin sonuçlarına ilişkin yayınların, bütün medya hizmet sağlayıcılar tarafından Yüksek Seçim Kurulunun belirlemiş olduğu seçim sonuçlarının yayınlanabileceği saatlere uygun olarak yapılması, seçim sürecinin sağlıklı şekilde yürütülmesi açısından çok büyük önem arz etmektedir."

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 11:48
  1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi
  2. RTÜK

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