RTÜK'ten Ayşenur Arslan'ın programına ceza
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, CHP’ye yakınlığı ile bilinen Halk TV’de Ayşenur Arslan tarafından ekranlara gelen Medya Mahallesi programına 5 kez yayın durdurma cezası verdi. Gelişmeyi CHP'li İlhan Taşçı duyurdu.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) CHP'li üyesi İlhan Taşçı, Halk TV'deki 'Medya Mahallesi' programının 5 kez yayın durdurma cezası aldığını duyurdu.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) CHP'li Üyesi İlhan Taşçı, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Halk TV'de yayınlanan Ayşenur Arslan ile Medya Mahallesi programına 5 kez program durdurma cezası verildiğini açıkladı.