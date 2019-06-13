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RTÜK'ten eş cinsel ilişkilere yer veren diziye ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, eş cinsel ilişkilere yer veren "Jane The Virgin" dizisi nedeniyle Fox Life kanalına en yüksek orandan idari para ve program durdurma cezası uyguladı

13 Haziran 2019 Perşembe 12:07
RTÜK'ten eş cinsel ilişkilere yer veren diziye ceza

ANKARA (AA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK), eş cinsel ilişkilerin yer aldığı "Jane The Virgin" dizisi nedeniyle Fox Life kanalına en yüksek orandan idari para ve program durdurma cezası verildi.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurulun son toplantısında, Jane The Virgin dizisi "milli ve manevi değerleri hiçe sayması, çocuk ve gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine olumsuz etki etmesi" nedeniyle ele alındı.

Eş cinsel ilişkilerin ekranlarda görülme sıklığı arttıkça çocuk ve gençlerin bu ilişkileri normalleştirmesine, duyarsızlaşmalarına ve toplumun ahlaki değerlerinin yozlaştığına kanaat getiren Üst Kurul, Fox Life kanalına en yüksek orandan idari para cezası ve program durdurma cezası kesti.

Öte yandan RTÜK, sağlık beyanıyla cinsel performans artırıcı ürün tanıtımı ve satışı yapan Mega Suare kanalına, vatandaşları yanılttığı gerekçesiyle idari para cezası ve 5 kez program durdurma müeyyidesi uyguladı.

Ayrıca sahte bitkisel ürünler satan One Bal TV, Farklı TV, World Beauty Channel, Maksim TV, Mega Müzik, Hazan TV ve Berat TV’ye de idari para cezaları verildi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 12:07
  1. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)
  2. RTÜK

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