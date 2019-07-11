0553 313 94 23

RTÜK’ten ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ sergisi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından, ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’anma etkinlikleri çerçevesinde 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisi açıldı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:11
RTÜK’ten ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ sergisi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından, ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’anma etkinlikleri çerçevesinde 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisi açıldı.


Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisi açtı. Fotoğraf sergisinin ardından ’Milli Birlik’ temalı panel düzenlendi. Panelde Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu.


RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 15 Temmuz’un unutulmayacağını ifade etti. Şahin, “15 Temmuz hepimizin hafızasında çok derinliği olan, asla silinmeyecek olan unutamayacağımız kahramanlık örneklerinden bir tanesidir. Hepimiz hatırlıyoruz, o günkü meclisimizin gösterdiği feraset ve cesaret tarihin en şanlı sayfalarına altın harflerle yazılmıştır. 15 Temmuz’u unutmayalım” şeklinde konuştu.


AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de 15 Temmuz’da yaşadıklarını Milli Birlik panelinde anlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:11
  1. fotoğraf
  2. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sinop’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Paneli düzenlendi
    1. Sinop’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    2. Görme engelli atletler, Ankara'da..
    3. CHP’li Belediye Portakal’ı delirtti!..
    4. Zehir tacirlerine geçit yok
    5. Karayolunda başıboş hayvanlar trafiği..
    6. Başkan Demir: “Dünyaya örnek olacağız”
    7. Kick boks sporcularına sürpriz moral..
    8. Türk-Rus Toplumsal Forumu’nun 5...
    9. Şanlıurfa Piazza’da çizgi film..
    10. Ayvalık Kent Konseyi’nin yeni Başkanı..
    11. Yer: Konya'nın Meram ilçesi! Anne ve..
    12. İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt AA'ya..
    13. Diyarbakır Güngüşspor’da hoca tamam
    14. Çalınan motosikletini 150 metre..
    15. Manisa’da feci kazada ölen 6 kişiden..
    16. İngiltere'den Cemal Kaşıkçı açıklaması
    17. Etriye nedir ne işe yarar?
    18. Şırnak turizmine 986 bin proje desteği
    19. İngiltere'den çok konuşulacak 'Cemal..
    20. Fatsa’dan başarılı sporcular yetişiyor
    21. Bankacılık sektörünün kredi hacmi..
    22. Galatasaray, Leipzig ile hazırlık maçı..
    23. Aloğlu: “Mavi vatan kaderine terk..
    24. Üreticiler bahçe zararlıları hakkında..
    25. Kıbrıs’ta telefonlarda barikat kalktı
    26. Zonguldaklı hakem Fenerbahçe maçında..
    27. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın:..
    28. Çaykur Rizespor’da kombine fiyatları..
    29. Yeşilyurt Belediyespor’da iç..
    30. Bir kişi daha traktörün altında..
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    Cem Yılmaz'dan başörtüsü düşmanlığı! "Kapalıları almayın"
    Cem Yılmaz'dan başörtüsü düşmanlığı! "Kapalıları almayın"
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap