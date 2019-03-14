Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda yeni dönem! Artık ödül de verecek!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yaptığı açıklamada, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'a göre Üst Kurula Türkiye'deki tüm radyo ile televizyon yayınlarını düzenleme ve denetleme görevi verildiğini söyledi.

"RTÜK'ün sadece ceza veren değil..."

RTÜK'ün denetleyici yönünün daha çok öne çıktığını ve genellikle "cezaverenkurum" olarak anıldığını belirten Şahin, "Bundan sonraki dönemde, RTÜK'ün düzenleyici yönünü ön plana çıkararak sadece ceza veren değil aynı zamanda yol gösteren bir kurul haline getirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile "aile ve çocuk dostu" yayınların ödüllendirilmesi konusunda çalışma başlattıklarını bildiren Şahin, aile dostu dizilere ve çocuk dostu ekranlara destekte bulunduklarını kaydetti.

Üst Kurulca aile ve çocuk dostu olduğu belirlenen yapım ile dizileri yayınlayan medya hizmet sağlayıcı kuruluşa, RTÜK tarafından uygulanan idari para cezalarının yüzde 20’sine kadar teşvik ödülü verildiğini hatırlatan Şahin, bu rakamın bu yıl için 8 milyon olarak belirlendiğini söyledi.

Şahin, "Ancak bu rakamın yeterli olduğunu düşünmüyorum. Bunun yanında farklı destek vermek için çalışmalarımız var." dedi.

"Bir ödül sistemi getireceğiz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile yaptığı RTÜK ziyaretinde, "Sadece parasal bir destek değil aynı zamanda cezaların da mahsup edilebileceği sistemi geliştirelim." talimatı verdiğini anlatan Şahin, "Biz o sistem üzerinde çalıştık. Önemli bulduğumuz bir sistem. Sadece parasal bir destek ve ödül değil, cezaların mahsuplaşacağı bir ödül sistemi getireceğiz." diye konuştu.

Şahin, bu kapsamda Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'da değişikliğe gideceklerine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aile ve çocuk dostu yapım ve dizileri nedeniyle teşvik ödülü verilen medya hizmet sağlayıcı kuruluş, ödül tarihinden itibaren bir yıl içindeki ilk 5 içerik ihlali nedeniyle Üst Kurul tarafından idari para cezası uygulanmak yerine uyarılacak. Bu sayede, teşvik ödülü sahibi medya hizmet sağlayıcı kuruluş, karşılaşması muhtemel idari para cezalarını bu ödülünden mahsup etme imkanına kavuşacak."

"Çocukların yeni medya kullanım alışkanlıkları araştırılacak"

RTÜK'ün bir görevinin de kamuoyu araştırmaları yapmak olduğuna değinen Şahin, bu yıl için çocukların yeni medya kullanım alışkanlıklarına ilişkin araştırma planladıklarını bildirdi.

İnternet kullanımıyla ilgili de bir kamuoyu araştırması yapacaklarını anlatan Şahin, "Ebeveynlerin ve çocukların kullanım alışkanlıklarına yönelik bir çalışma düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

RTÜK olarak Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle uzun yıllardır medya okuryazarlığı üzerinde çalışmalar yaptıklarını dile getiren Şahin, yeni dönemde de "yeni medya okuryazarlığı" ile ilgili araştırmayı hayata geçireceklerini kaydetti.

"Halkı yanıltıcı reklam yayınlayan kanallarla mücadele sürecek"

Şahin, halkı yanıltan, halk sağlığını tehdit eden reklamlar yayınlayarak, vatandaşları adeta dolandıran kanallar bulunduğunu, Üst Kurulun bunlarla mücadele konusunda tamamıyla hemfikir olduğunu dile getirdi.

"Bu kanallara en ağır müeyyideleri vermeye devam ediyoruz." diyen Şahin, söz konusu kanallara yönelik cezaların hep oy birliğiyle alındığına işaret etti.

Şahin, "Hızlı bir şekilde aldığımız kararları TÜRKSAT'a bildiriyoruz. TÜRKSAT ile iş birliği içinde bu kanalların yayınına son vermeye devam ediyoruz. Bu, medyanın ya da yayınların engellenmesi değil bir kamu hizmeti." değerlendirmesinde bulundu.

"Demokrasi ve yayın ilkeleri çerçevesinde üzerlerine düşeni yapacaklardır"

Seçimlere kısa süre kaldığını hatırlatan Şahin, seçim öncesinde ve sonuçların vatandaşlara duyurulmasında medyanın önemli rol üstlendiğini dile getirdi.

Türk medyasının özellikle 15 Temmuz'daki FETÖ'nün hain darbe girişiminde rüşdünü ispat ettiğini, demokrasinin yanında yer aldığını vurgulayan Şahin, "Medyamız etik ilkelere dikkat ederek yayın yapmış, seçilmiş hükümetin ve seçilmiş Cumhurbaşkanımızın yanında durmuş bir medyadır, hatta gazi medyadır. Bu önemli özelliğinden ötürü medyamıza tekrar teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Seçim sürecinin takip edilmesi ve sonuçlarının doğru iletilmesinde medyaya büyük iş düştüğüne işaret eden Şahin, "Medyamızın demokrasi ve yayın ilkeleri çerçevesinde üzerine düşeni yapacağına inancım tamdır." dedi.