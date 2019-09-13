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RTÜK ve Türksat, Hollanda'da IBC fuarında

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin:- "Hedefimiz, fuardaki yayıncılık alanındaki yenilikleri gözlemleyerek ve bunları fuarda konuşarak bunların ülkemize taşınmasını ve yapılmasını sağlamaktır"- "Burada Anadolu Ajansı'nın açacağı bir stant ile kendisini anlatması ajansın daha fazla alanda etkinliğini göstermesine sebep olur. Bundan sonraki süreçte bunları konuşarak belki bir teşvik veya destek ile buralarda yer almasını sağlayabiliriz bu da bizi mutlu eder."

13 Eylül 2019 Cuma 18:33
RTÜK ve Türksat, Hollanda'da IBC fuarında

AMSTERDAM (AA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Türksat, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da başlayan IBC 2019 Fuarı'na katıldı.

Dünyanın önde gelen yayıncılık etkinlikleri arasında yer alan fuara, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in yanı sıra RTÜK Başkan Vekili Esat Çıplak, RTÜK Üst Kurul Üyesi İlhan Taşçı ve Türksat AŞ Uydu Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hasan Hüseyin Ertok ile bazı RTÜK ve Türksat üst düzey yöneticileri katıldı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tür fuarları sürekli ve yakından takip ettiklerini belirterek, "Hedefimiz fuardaki yayıncılık alanındaki yenilikleri gözlemleyerek ve bunları fuarda konuşarak bunların ülkemize taşınmasını ve yapılmasını sağlamaktır." dedi.

Fuarın sadece teknolojik gelişmelerin değil, yapımların da konuşulduğu bir mecra olduğunu ifade eden Şahin, bu yüzden fuarda var olmanın gerektiğine inandıklarını ve bir sonraki süreçle ilgili olarak da fuarda daha etkin bir şekilde rol oynayacaklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı (AA) ve onun gibi kurumların da fuarda bulunmasını arzu ettiklerine dikkati çeken Şahin, şunları söyledi:

"Bununla ilgili bir teşvik olabilir çünkü burada AA'nın açacağı bir stant ile kendisini anlatması ajansın daha fazla alanda etkinliğini göstermesine sebep olur. Bundan sonraki süreçte bunları konuşarak belki bir teşvik veya destek ile buralarda yer almasını sağlayabiliriz bu da bizi mutlu eder. AA bizim gerçekten göz bebeğimiz, burada da bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum."

Şahin, fuarda Türkiye'deki yayıncılığın geleceği ile ilgili çok güzel izlenimleri olduğunu ve ülkeye geri döndüklerinde uygulama esasları ile ilgili neler yapılabileceklerini takip etmek istediklerini aktardı.

RTÜK üyeleri ile fuarda özellikle Türksat’ı ziyaret ettiklerini vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

"TÜRKSAT dünyada önemli ve Türkiye'nin gururu olan bir kuruluş. Bu fuarda Türk bayrağını dalgalandıran ve bizim de göğsümüzü kabartan çok önemli bir kurum. Türkiye'deki yeniliklerini burada göstermesi ve buradaki portföyüne iletmesi bizim takdir ettiğimiz bir durum. Türksat son dönemdeki gelişmeleri ile sadece Türkiye'de değil tüm dünya çapında çok ciddi anlamda yatırım yapan bir kurum haline gelmiştir. Burada bulunması bizi sevindirmiş ve gururlandırmıştır."

Şahin, göreve geldiği günden beri RTÜK olarak tüm üyeleri ile birlikte geleceğe, teknolojiye, yayıncılık anlamındaki yeniliklere yatırım yapma ve bunların sadece denetlenmesinde değil düzenlenmesi taraftarı olan bir yönetim anlayışı benimsediklerini dile getirdi.

Türksat AŞ Uydu Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hasan Hüseyin Ertok da IBC fuarına her yıl katıldıklarını belirterek, "Temel amacımız bu fuarda kendimizi göstererek varlığımızı hissettirmek ve yeni yeni işbirlikleri üzerine imkanlar araştırmaktır. Burada yenilikleri takip ederek birlikte çalıştığımız firmalar ile toplantı yapma imkanlarımız oluyor ve onlarla yeni anlaşmalar imzalamak için altyapılar oluşturuyoruz." ifadesini kullandı.

Ertok, Türksat uydu tarafı ile ilgili şu anda devam eden 3 önemli proje olduğuna dikkati çekerek, "Bunlardan birincisi Türksat 5A uydusu, ikincisi Türksat 5B uydusu. Şu anda ikisi de üretim aşamasındalar. 5A uydusunu 2020'nin ortalarına doğru, 5B uydusunu ise 2021 yılının başında fırlatmayı hedefliyoruz. Bir diğeri de yerli haberleşme uydumuz olan 6A uydusudur. Bunu da 2021 yılında üretimi bittikten sonra inşallah 2022 yılında fırlatmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

RTÜK başkanı ve heyetine ziyaret için teşekkür eden Ertok, yayıncılık alanında Türksat'ın gücünü hissettirmek için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.


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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 18:33
  1. Amsterdam
  2. Hollanda
  3. IBC fuarı 2019
  4. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin
  5. RAI
  6. Türksat

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