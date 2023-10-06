RTÜK uyurken Esra Erol'da ahlaksızlık zirveye vurdu! Farklı babalardan ikiz bebek iddiası...

Esra Erol'un programında ahlaksızlığın zirve yaptığı bir olay işlendi.

Milyonların gözleri önünde DNA testleriyle çocukların gerçek babalarının arandığı rezil programda, en dip seviye görüldü.

Bundan da dibini görecek miyiz?

Eşini aldatıp gayr-i meşru ilişki yaşayan Veysel Yurulmaz adlı bir adam, Özge adlı kadından ikiz bebek sahibi oldu.

Ahlaksız ilişkisine milyonların gözü önünde sahip çıkan adam, eşinden ayrılacağını ancak tek şartının DNA testi olduğunu söyledi.

RTÜK uyurken, canlı yayında yine bir DNA testi sonucu paylaşıldı.

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İkiz bebeklere yapılan DNA testinde, çocuklardan birinin Veysel Yurulmaz'dan, diğerinin ise farklı bir babadan olduğu iddia edildi.

Yani karısını aldattığı kadın da Veysel Durunaz'ın kendisini aldatmıştı.

Bütün bu yaşanan iğrençlik silsilesi milyonların gözüne gözüne sokulurken, bu tür ahlaksızlıkların ne kadar süre daha televizyon ekranlarında yer alacağının cevabı ise bilinmiyor.