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Medya RTÜK uyuma! Fox Tv yeni sezonda yine kadına şiddeti meşrulaştırma gayretinde
Medya

RTÜK uyuma! Fox Tv yeni sezonda yine kadına şiddeti meşrulaştırma gayretinde

Orhan Kemal'in El Kızı romanından uyarlanarak senaryosu yazılan Fox Tv'nin yeni dizisinde, kadına şiddet sahneleri ön plana çıktı. Fox Tv yeni sezonda yine kadına şiddeti meşrulaştırmaya çalışacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 23:00:00 - 2021-09-05 23:17:17

 Yeniakit.com.tr 

Fox Tv yeni sezona "kadına şiddeti" meşrulaştırma çabası ile başlıyor. Orhan Kemal'in "El Kızı" romanından uyarlanıp aynı isimle yayınlanacak dizinin fragmanı paylaşıldı.

Şiddete uğrayan iki kadının hikayesi!

El Kızı adlı dizide yer alan "Ezo Bozdağlı" adlı karakter, küçük yaşta annesini kaybederek "öksüz" kalıyor. Fragmanda, Ezo'nun babasının, annesine, geçmişte "şiddet" uyguladığı görüntüler yayınlandı. Baba tıpkı Ezo'nun annesine olduğu gibi kendisine de şiddet uyguluyor. Yüzü darbedilmekten morarmış halde gösterilen Ezo karakteri, babasına "Beni neden sevmiyorsun?" diye sorduğunda, babası ona, "Aynı anan gibisin. O da senin gibi hiç saygı duymadı" şeklinde cevap veriyor. Diyalog gerçekleşirken de Ezo'nun annesinin şiddete uğradığı görüntüler ekrana getiriliyor.

RTÜK ne diyecek?

Bir dakikaya yakın videonun hemen her yerinde darbedilmiş kadınların yüzü yaralı hallerine, RTÜK'ün sessiz kalıp kalmayacağı ise henüz bilinmiyor. Dizinin yayın tarihi belli olmamakla birlikte, tanıtımlarda, "Yakında Fox'ta" vurgusu yapılıyor.

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