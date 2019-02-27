RTÜK üyesi Ersoy'u darbeden sanıklara tahliye

ANKARA (AA) - Kırmızı ışıkta duran otomobiline arkadan çarptıkları Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi Doç. Dr. Hamit Ersoy'u tehdit ve darbetmekle, arkadaşı Mehmet Asutay'ı ise yaralamaya teşebbüsle yargılanan 3 sanık tahliye edildi.



Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ali İhsan Üzer, Demircan Yabaş ve Özgür Karaman ile tarafların avukatları katıldı.

Hakim Hasan Akçam, müştekiler Ersoy ve Asutay'ın beyanlarının celse arasında alındığını ve her iki müştekinin davaya katılma talebinde bulunduğunu bildirdi. Ersoy'un avukatı Emrullah Beytar, sanıkların eyleminin adam öldürmeye teşebbüs sayılması gerektiğini belirtip, mahkemeden yetkisizlik kararıyla dosyayı ağır ceza mahkemesine göndermesini talep etti.

Duruşmada savunma yapan sanık Karaman, olay günü alkol aldıktan sonra kullandığı otomobilde sanık Yabaş ile birlikte trafikte seyrettiğini, kırmızı ışıkta duramayarak müştekilerin bulunduğu otomobile arkadan çarptığını anlattı. Kazanın ardından Ersoy ve beraberindeki Asutay ile tartıştıklarını ifade eden Karaman, sinirlendiği Ersoy'a yumruk attığını söyledi.

Sanık Yabaş da arkadaşıyla benzer şekilde ifade vererek, "Aramızda tartışma başlayınca Özgür, Hamit Ersoy'a vurmaya başladı. Önce ayırmaya çalıştım ancak diğer müşteki de geldi. Bana vurmaya çalışınca ben de müşteki Mehmet Asutay'a vurdum." diye konuştu.



Sanık Üzer ise kamyonetle evine giderken trafik kazasını ve arkadaşlarını gördüğünü, durarak tartışmayı ayırmaya çalıştığını ileri sürdü. Üzer, "Alkollüydüm. Aracıma bindim, manevra yapıp gideceğim sırada müştekinin aracına istemeyerek çarptım. Daha sonra aracımla olay yerinden kaçtım." dedi.

Hakim Akçam, TCK'nin "kasten yaralama" suçunu düzenleyen maddesinin uygulanması bakımından sanıklardan ayrıca savunma istedi. Sanıklar, ek savunma için süre istemediklerini, önceki savunmalarını tekrar ettiklerini bildirdi.

Sanık avukatları da eylemin adam öldürmeye teşebbüs sayılıp dosyanın ağır ceza mahkemesine göndermesi yönündeki talebin reddini istedi.

Beyanların ardından ara karar açıklayan mahkeme, sanıklar Demircan Yabaş, Özgür Karaman ve Ali İhsan Üzer'i haklarındaki delillerin toplanmış olması ve tutuklu kaldıkları süreyi göz önüne alarak tahliye etti.

Sanıkların eyleminin adam öldürmeye teşebbüs sayılması yönündeki talebin reddine karar veren mahkeme, davayı 21 Mayıs'a erteledi.

- İddianame



İddianamede sanıklardan Karaman'ın, 8 Ekim 2018 tarihinde kullandığı plakasız araçla, RTÜK üyesi Ersoy ile müşteki Asutay'ın olduğu otomobile, Anadolu Bulvarı Aydan Caddesi'ndeki kırmızı ışıkta dururken arkadan çarptığı belirtiliyor.



Araçtan inerek kazanın mahiyetini anlamaya çalışan Ersoy'un, sanıklarca kemik kırığı oluşturacak şekilde darbedildiği, saldırıyı engellemeye çalışan Asutay'ın da darbedilmeye çalışıldığı ifade edilen iddianamede, sanık Karaman'ın olay yerine çağırdığı Ali İhsan Üzer'in Ersoy'u öldürmekle tehdit ettiği, ayrıca kamyonetiyle, Ersoy'a tahsisli otomobile çarparak zarar verdiği kaydediliyor.



Sanıkların "kasten yaralamak", "kasten yaralamaya teşebbüs", "mala zarar vermek" ve "tehdit" suçlarından 8 yıl 8 aya kadar değişen sürelerle hapisleri talep ediliyor.

