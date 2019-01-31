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RTÜK üyesi Ersoy'u darbeden sanıklar hakim karşısında

Kırmızı ışıkta duran otomobiline çarpmalarının ardından RTÜK üyesi Hamit Ersoy'u yaralayan ve tehdit eden, arkadaşını ise yaralamaya teşebbüsle suçlanan 3 sanığın yargılanmasına başlandı

31 Ocak 2019 Perşembe 14:29
RTÜK üyesi Ersoy'u darbeden sanıklar hakim karşısında

ANKARA (AA) - Kırmızı ışıkta duran otomobiline arkadan çarptıkları Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi Hamit Ersoy'u tehdit ve darbetmekle, arkadaşı Mehmet Asutay'ı ise yaralamaya teşebbüsle suçlanan 3 sanık, hakim karşısına çıktı.

13. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ali İhsan Üzer, Demircan Yabaş ve Özgür Karaman ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Karaman, olay günü alkol aldıktan sonra kullandığı otomobilde sanık Yabaş ile birlikte trafikte seyrettiğini, kırmızı ışıkta duramayarak müştekilerin bulunduğu otomobile arkadan çarptığını anlattı.

Kazanın ardından Ersoy ve beraberindeki Asutay ile tartıştıklarını ifade eden Karaman, sinirlendiği Ersoy'a yumruk attığını söyledi.

Sanık Yabaş da arkadaşıyla benzer şekilde ifade vererek, "Aramızda tartışma başlayınca Özgür, Hamit Ersoy'a vurmaya başladı. Önce ayırmaya çalıştım, ancak diğer müşteki de geldi. Bana vurmaya çalışınca ben de müşteki Mehmet Asutay'a vurdum." diye konuştu.

Sanık Üzer ise kamyonetle evine giderken trafik kazasını ve arkadaşlarını gördüğünü, durarak tartışmayı ayırmaya çalıştığını ileri sürdü.

Üzer, "Alkollüydüm. Aracıma bindim, manevra yapıp gideceğim sırada müştekinin aracına istemeyerek çarptım. Daha sonra aracımla olay yerinden kaçtım." dedi.

Müşteki Ersoy'un avukatı Faruk Cevdet Oğuz, sanıkların savunmalarını kabul etmediklerini belirterek, eylemin "adam öldürmeye teşebbüs" olduğunu, davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğini savundu.

Müvekkilinin resmi görevli olduğunu ve duruşmaya katılamadığını bildiren Oğuz, Ersoy'un gelecek celse duruşmada hazır bulunacağını söyledi.

Sanıkların avukatı Kemal Akbıyık ise müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Hakim Hasan Akçam, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

- İddianame

İddianamede sanıklardan Karaman'ın, kullandığı plakasız araçla, RTÜK Üyesi Ersoy ile müşteki Asutay'ın olduğu otomobile, Aydan Caddesi'ndeki kırmızı ışıkta dururken arkadan çarptığı belirtiliyor.

Araçtan inerek kazanın mahiyetini anlamaya çalışan Ersoy'un, sanıklarca kemik kırığı oluşturacak şekilde darbedildiği, saldırıyı engellemeye çalışan Asutay'ın da darbedilmeye çalışıldığı ifade edilen iddianamede, sanık Karaman'ın olay yerine çağırdığı Ali İhsan Üzer'in Ersoy'u öldürmekle tehdit ettiği, ayrıca kamyonetiyle, Ersoy'a tahsisli otomobile çarparak zarar verdiği kaydediliyor.

Sanıkların "kasten yaralamak", "kasten yaralamaya teşebbüs", "mala zarar vermek" ve "tehdit" suçlarından 8 yıl 8 aya kadar değişen sürelerle hapisleri talep ediliyor.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 14:29
  1. Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi
  2. Hamit Ersoy
  3. RTÜK

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