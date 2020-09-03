RTÜK, Netflix'e ilk ceza kesti! "Minnoşlar" yayından kaldırılacak

Dizi ve filmlerle toplumun ahlak yapısını dinamitleyen Netflix'e ilk ceza kesildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, (RTÜK) çocuk istismarı görüntüleri içeren ve 9 Eylül tarihinde yayımlanacağı açıklanan olan Cuties (Minnoşlar) adlı yapım nedeniyle Netflix'e ceza verdi.

Böylece, çocuk istismarı görüntüleri içeren rezil film, "Minnoşlar" yayından çıkarılacak.

İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan radyo ve televizyonların RTÜK denetimine alınmasından sonra Üst Kurul ilk kez bir seç-izle platformunun dosyasını görüştü.

RTÜK, sapkınlığın yuvası haline gelen dijital dizi ve film platformu Netflix hakkında hazırlanan raporu masaya yatırdı.

Üst Kurul'da öncelikle 11 yaşında bir çocuğu konu almasına karşın 18 yaş üstü yetişkin izleyicileri hedefleyen Fransız yapımı "Minnoşlar"ın üzerinde durdu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, oy birliğiyle karar verdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yapılan müzakereler sonucunda; Fransız yapımla Netflix'in, 6112 sayılı Kanun'un 8. Maddesinin 1. Fıkrasının (ğ) bendinde yer alan "yayın hizmetleri….. Çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez" hükmünü ihlal ettiği ve bu sebeple yayıncı kuruluşun söz konusu programı kataloğundan çıkarması gerektiğine oy birliğiyle karar verildi.