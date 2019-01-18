RTÜK memur alımı 2019 RTÜK 60 memur alımı başvuruları son tarih

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) son dakika memur alımı yapacağını duyurdu. RTÜK, 60 üst kurul uzman yardımcısı alım ilanı yayımladı. Peki RTÜK 60 memur alımı başvuru şartları neler? RTÜK memur alımı son başvuru tarihi ne zaman? Son dakika RTÜK alımları haberi…

RTÜK personel alımları için başvurular 7 Ocak 2019 Pazartesi günü başlamıştı. RTÜK personel alımı başvuruları 18 Ocak 2019 Cuma günü saat 18.00'da sona erecektir. RTÜK 4.300 lira maaşla 60 memur alımı başvuruları için son gün 18 Ocak 2019 olarak ilan edilmiştir. Başvuru Şartları; RTÜK uzman yardımcısı alımı için adayların üniversitelerin ilgili bölümlerden mezun olmaları gereklidir. 35 yaşını doldurmamış adaylar başvuru yapabilecek. 2018 KPSS sınavına girmiş olmak ve en az 70 puan almış olmak gereklidir. 2017 veya 2018 yıllarında yapılan YDS sınavlarının en az birine girmiş olmak da şartlar arasında yer alıyor. Bu ilana başvurmak isteyen adayların 18 Ocak günü saat 18.00'a kadar başvurularını yapmaları gereklidir. Giriş sınavı sözlü şekilde yapılacak olup sınav, Ankara ilinde, 4 Şubat 2019 tarihinde başlayacak olup giriş sınavına girmeye hak kazanan adayların sınav bilgileri RTÜK resmi internet sayfasında ilan edilecektir.

RTÜK personel alım başvuru şartları

Yapılacak Üst Kurul Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak, en az dört yıllık eğitim veren üniversitelerden aşağıdaki listede yer alan bölümlerden mezun olmak, 1 Ocak 2019 tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak, 2018 yılında yapılan KPSS sınavından en az 70 ve üzerinde puan almış olmak, 2017 veya 2018 YDS belgesine sahip olmak gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen ilgili fakültelerin ve bölümlerin öğretmenlik bölümü mezunlarının müracaatları kabul edilmeyecektir.

II - Sınava Katılma Şartları

Yapılacak Üst Kurul Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,

b) Üniversitelerin en az dört yıllık öğrenim veren fakülte veya yüksekokulları ile denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki eğitim kurumlarının yukarıda sayılan bölümlerinden mezun olmak,

c) 01/01/2019 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1984 ve sonraki tarihlerde doğanlar),

ç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21-28 Mayıs 2017 ve 22-29 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) başvuruda bulunulan puan türünden 70 ve üzerinde puan almış olmak,

d) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavının İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça bölümlerinden (YDS 2017 veya 2018 yılı) asgari

(D) düzeyinde veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,

e) KPSS’den, Üst Kurul tarafından ilanda belirtilen puan türlerinden en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılan sıralamada, ataması yapılacak uzman yardımcısı kadro sayısının dört katına kadar aday arasına girmiş olmak (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilecektir.),

f) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenilen belgeleri Üst Kurula vermiş olmak,

RTÜK alım başvurusu için gerekli belgeler

a) Üst Kurulun resmi internet sayfası (www.rtuk.gov.tr) üzerinden doldurulup imzalanacak sınav başvuru formu,

b) Yükseköğrenim mezuniyet belgesinin aslı veya noterce veyahut Üst Kurulca tasdikli örneği,

c) Yabancı dil bilgisi sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı veyahut Üst Kurulca tasdikli örneği, Yurtdışındaki yükseköğrenim kurumlarından mezun olan adayların, diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını veya Üst Kurulca onaylı örneğini başvuru belgelerine eklemeleri gerekir.

Posta ile başvuru yapacak adaylar belgelerin noter onaylı suretlerini gönderebilirler ya da asıllarını da göndermeleri durumunda fotokopileri Üst Kurul tarafından tasdik olunur. Belgelerin asılları, talep edilmesi halinde adaylara iade edilecektir.

V - Sınavın Şekli ve Konuları Giriş sınavı sözlü şekilde yapılacaktır. Sözlü sınav, adayların;

a) Üst Kurulun mevzuatı ve faaliyet alanındaki düzenlemelere ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, giriş sınav komisyonu tarafından birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

RTÜK başvurusunda bulunan memur ne kadar maaş alacak?

Radyo Televizyon Üst Kurulu alacağı personele 4.300 lira maaş verecek.