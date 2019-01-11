0553 313 94 23

RTÜK kuşak programlarını mercek altına aldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, son günlerde aile içi şiddet, taciz ve tecavüz vakalarına yer veren ve toplumun her kesiminde tepkiyle karşılanan kuşak programlarına ilişkin çalışma başlattı

11 Ocak 2019 Cuma 12:04
RTÜK kuşak programlarını mercek altına aldı

ANKARA (AA) - EDA ÖZDENER - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), aile içi şiddet, taciz ve tecavüz vakalarının sıklıkla yer aldığı kuşak programlarını mercek altına aldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, hafta içi gündüz kuşağında yer alan kadın programlarıyla, cinayet, şiddet, çocuk kaçırma ve ensest ilişki gibi konulara yer verilen programlarda son günlerde yaşanan olaylar, televizyon izleyicisinde ciddi oranda rahatsızlık yarattı.

Kuşak programları konusunda son bir ayda RTÜK'e yaklaşık bin izleyici şikayeti ulaştı.

"Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun" gereğince kuşak programlarına ilişkin raporlamalarını rutin olarak sürdüren ve daha önce ilgili yayınlara çeşitli müeyyideler uygulayan RTÜK, bu konuda toplumda beliren hassasiyeti de göz önüne alarak konuya ilişkin ayrı bir çalışma başlattı.

- Her 4 izleyiciden 3'ü kuşak programlarından rahatsız

RTÜK'ün "Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması-2018" verilerine göre de kuşak programları, izleyicinin en çok rahatsızlık duyduğunu ifade ettiği program türleri arasında yer alıyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 46,3'ü "sizi en çok rahatsız eden program türü hangisi" şeklindeki soruya "kuşak programları" yanıtını verirken, bu programlardaki "genel ahlak ve aile yapısına aykırılık" yüzde 73,4 ile en fazla eleştirilen unsur oldu.

İzleyicilerin yüzde 48,3'ü "çocuk ve gençlere olumsuz örnek oluşturduğu", yüzde 39,4'ü "özel hayatın gizliliğine aykırılık teşkil ettiği", yüzde 35,1'i "milli manevi değerlere aykırılık taşıdığı", yüzde 17,8'i ise "ayrımcı ve kutuplaştırıcı olduğu" gerekçesiyle bu programlardan rahatsızlık duyduğunu ifade etti.

RTÜK, vatandaşlardan gelen şikayetleri de göz önünde bulundurarak, 2018'in 9 aylık döneminde kuşak programlarına yönelik 10 müeyyide uygulamıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 12:04
  1. Kuşak programları
  2. RTÜK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran petrol yaptırımlarına karşı çıkış arıyor
    1. İran petrol yaptırımlarına karşı çıkış..
    2. Ankara Haberleri: Tarihi merkeze anıt..
    3. Karmod 52 farklı ülkeden iş adamı..
    4. Beşiktaş'ın Antalya kampı
    5. Kamu sosyal tesis ücretleri güncellendi
    6. "Seçime Sarıyer'in kazanımı olarak..
    7. Karlıovalı çocuklar okullarını özledi
    8. Hedefler İçin İş Dünyası Platformu..
    9. "Biz Bolton'dan emir almıyoruz"
    10. KIA, en güveli üç markadan biri
    11. AK Partili isim CHP açıklaması: Bu..
    12. Irak'ta bombalı saldırı! Ölü ve..
    13. THY, İstanbul Havalimanı’ndan uçuş..
    14. AK Parti Trabzon Maçka belediye başkan..
    15. Ronaldo'nun koruması Cumhur..
    16. Kayak merkezlerinde son durum
    17. Altın fiyatları
    18. Otomotivciler de teşvik istiyor
    19. Çaykur Rizespor'dan transfer bombası..
    20. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Nefes kesen operasyon! Jandarma komutanı böyle yakalandı
    Nefes kesen operasyon! Jandarma komutanı böyle yakalandı

    Günün Karikatürü

    11 Ocak 2019
    Yargıtay'dan flaş hamle! Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak serbest kalabilir
    Yargıtay'dan flaş hamle! Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak serbest kalabilir
    Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Devrim gibi uygulama
    Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Devrim gibi uygulama