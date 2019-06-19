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RTÜK, Kore ile televizyon yapımları için anlaştı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Kore İletişim Komisyonu Başkanı Lee ile televizyon yapımlarının ortak kullanılması mutabakatını imzaladı.- Başkan Şahin:- "Türkiye olarak dizi ve filmlerimizi Kore Cumhuriyeti ile paylaşmak istiyoruz. Yapımlarımızın paylaşımı kültürel yakınlığımızı artıracaktır"

19 Haziran 2019 Çarşamba 10:11
RTÜK, Kore ile televizyon yapımları için anlaştı

ANKARA (AA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Kore İletişim Komisyonu Başkanı Lee Hyo-Seong ile televizyon yapımlarının ortak kullanılması mutabakatını imzaladı.

Edinilen bilgiye göre, Uluslararası Yayıncılık Ortak Üretim Konferansı başta olmak üzere bir dizi etkinlik için Kore Cumhuriyeti'nin başkenti Seul'e giden RTÜK Başkanı Şahin öncülüğündeki heyet, temaslarına başladı.

RTÜK heyetinin Seul'deki ilk resmi teması, Güney Kore İletişim Komisyonu ile gerçekleşti.

Şahin ve Kore İletişim Komisyonu Başkanı Lee, radyo ve televizyon yapımlarının ortak kullanımı ve her iki kurum arasında iş birliğinin artırılması konusunda mutabakat zaptı imzaladı.

Görüşmede Şahin, kardeş ülke olarak gördükleri Güney Kore'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, ortak üretim sürecini hemen başlatarak işe koyulmak istediklerini ifade etti.

Türkiye ve Kore halkının ikili ilişkileri geliştirmek için fedakarlıkta bulunan benzer toplumlar olduğunu ifade eden Şahin, Kore halkı ve devletinin zor şartlarda büyük işler başardığını kaydetti.

Şahin, "Çalışkanlıkla ortaya çıkardığınız teknolojik ürünleriniz dünyanın dört bir tarafında. Teknolojik ürünlerle sadece ekonomik ilişkiler kurulmuyor aynı zamanda milletler arasındaki kültür alışverişini de artıyor. Türkiye olarak dizi ve filmlerimizi Kore Cumhuriyeti ile paylaşmak istiyoruz. Dizi ve filmlerin gücüne inanan biriyim. Yapımlarımızın paylaşımı kültürel yakınlığımızı artıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- Türkiye dizi ihracatında önde

Kore İletişim Komisyonu Başkanı Lee de iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin Kore Savaşı'ndan bu yana artarak devam ettiğini ve bu yakınlığın yayıncılık alanında ortak yapımlara destek vererek genişletilmesinin hem teknoloji paylaşımı hem de kültür alışverişi açısından çok önemli bir kazanım olacağını vurguladı.

Türkiye'nin dizi endüstrisinde ve ihracatında dünyada çok önde olduğunu ve Osmanlı zamanındaki gücünü bugün dizi ihracıyla gösterdiğini belirten Lee, gelecek yıl düzenlenecek Uluslararası Yayıncılık Ortak Üretim Konferansı'na Türkiye'yi onur konuğu olarak davet etti.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 10:11
  1. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin
  2. RTÜK heyeti Seul'de

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