RTÜK Başkanı Şahin: "RTÜK cezalandıran değil, ödüllendiren bir üst kurul olacak"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, “RTÜK’ün, sadece ceza veren ve cezayla önlem alan bir kuruluş olarak anılmasını istemediğim için bundan sonra RTÜK cezanın yanında ödül de veren, yönlendirme bir kurul olacak demiştim ve bunun adımlarını yavaş yavaş atıyoruz” dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in katıldığı Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kültür ve Kongre Merkezi’nde konferans düzenlendi. ’Görsel-İşitsel Medya ve RTÜK Vizyonu’ konulu konferansta öğrencilere hitap eden Başkan Şahin, Türkiye’de İletişim fakültelerinin geldiği noktanın ileri seviyede olduğu kaydetti.

“Cezanın yanında ödüllendirmesini bilen kurul olacağız“

RTÜK’ün, sadece ceza veren ve cezayla önlem alan bir kuruluş olarak anılmasını istemediğini dile getiren Şahin, “RTÜK oturup sabahtan, akşama kadar dizilere ceza kesen bir kurum olarak biliniyor. Bende böyle bilindiği için üzülüyorum. RTÜK, Türkiye’deki bütün radyoların, televizyonların düzenlemesi ve denetlemesini yapan bir üst kurul. Şimdi inşallah yeni dönemde internet ortamında yayın yapan kuruluşları da denetleyecek olan bir kuruluş, kurum hatta üst kurul. Böyle olunca RTÜK’ü sadece yayınlanan dizilere ceza veren, yayınlanan programlara ceza veren ve onları durduran, kapatan bir üst kurul olarak görmemek lazım. RTÜK’ün, sadece ceza veren ve cezayla önlem alan bir kuruluş olarak anılmasını istemediğim için bundan sonra RTÜK cezanın yanında ödül de veren, yönlendirme bir kurul olacak demiştim ve bunun adımlarını yavaş yavaş atıyoruz. Biz RTÜK olarak; sadece ceza vermeyeceğiz, cezanın yanında ödüllendirmesini bilen, yol gösterebilen ve düzenlemeler yapabilen bir kurum olacağız diyoruz” dedi.

"İnternet medyacılığının denetlenmesi kanunumuz hazır"

“RTÜK’ün kuruluşunun 25’inci yılında da en önemli etkinliğimiz olarak 5 ana dalda yayıncılarımıza, televizyonlarımıza, yapımcılarımıza ödüller vermeyi düşünüyoruz” diyen Şahin, “Her fırsatta RTÜK olarak sadece ve sadece denetleyen değil; düzenleyen ve ödül veren bir kurum olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Gelişen dünyadaki medyanın evrilmesi ve geldiği noktayla birlikte internet yayıncılığında denetleme ve düzenlemeye başlamış bulunmakta. Bazı kanallar veya bazı programlar bizim televizyon kanallarında yayınlarken veremeyecekleri; küfürleri, şiddet içeriği ve diğer konularda toplum sağlığını, çocukların ruhsal sağlığı ve aile yapısını bozabilecek bir takım yapımları televizyonda veremeyen uyanıklar internet üzerinden web tabanlı yayınlar üzerinden vermeye başladı. Bunları görünce engel olabilmek, bunları denetim altına alabilmek için bir düzenleme yapılması istenildi. Biz geçen yılın sonlarına doğru bu düzenlemeyi Cumhurbaşkanımızın büyük destek ve takibiyle kanuni anlamda yapmış olduk. Kanunumuz çıktı, internet medyacılığının denetlenmesi ile ilgili kanunumuz hazır” diye konuştu.

“Gururlanabiliriz, yayıncılık konusunda da Avrupa Birliği’nin önündeyiz“

“Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak birçok konuda olduğumuz gibi özellikle yayıncılık konusunda da Avrupa Birliği’nin önündeyiz” ifadelerini Şahin, “Özellikle internet medyası üzerindeki denetim ve tedbirleri herkesten önce biz kabul ederek uygulamasını yapıyoruz. Yani göğsümüzü gere gere herhangi bir Avrupa Birliği ülkesinden önde olduğumuz söyleyebiliriz. Gururlanabiliriz, birçok konuda olduğu gibi yayıncılık konusunda da Avrupa Birliği’nin önündeyiz. İnşallah yapacağımız düzenlemeyle birlikte biz internet medyasını da sadece denetleme demiyorum, düzenleme anlamında da öncü olduğumuzu göstermiş olacağız” şeklinde konuştu.

“Bunlar sizin kalbinizde ve gönlünüzde”

Bilgi Teknoloji Kurumu ile ortak çalışmalar yaptıklarını söyleyen Şahin, “Sosyal medya alanı her tarafta karar veren mercileri ciddi şekilde kara kara düşündüren bir ortam. Biz Türkiye’de bunların denetimini nasıl yapacağımızı uzun uzun tartışmalarla bir sonuca vararak Bilgi Teknoloji Kurumu (BTK) ile onlar bir alanı, biz de bir alanı nasıl denetleriz diye çalışmalarımızı yapıyoruz. Ama asıl denetim sizlerde arkadaşlar, sizlerde gençler. Çünkü biz herkesin cebine giremeyiz, herkesin telefonu içerisine girme imkanımız yok. Bunlar sizin kalbinizde ve gönlünüzde” ifadelerini kullandı.

“Gazeteci iseniz gazetecilik yapacaksınız”

Bir öğrencinin sorusunu cevaplayan Şahin, “Özgürlük bir başkasının özgürlüğünün müdahale alanına girdiğiniz anda biter. Özgürlük orada sizin değil diğerinin özgürlüğüdür. İçeride olan gazeteciler konusuyla ilgili şunu söylemek istiyorum; biz Avrupa Birliği ile ilgili bir proje yapıyoruz, ifade özgürlüğü anlamında bir proje yapıyoruz. Bu proje kapsamında onlar diyorlar ki, siz neden gazetecilerimizi içeride gazetecilik yaptıkları için onları cezaevlerinde tutuyorsunuz. Size hakaret edilmesi özgürlük müdür, değildir. Cumhurbaşkanımıza veya ana muhalefet liderine hakareti neden özgürlük olarak algılıyorsunuz. Gazetecilik faaliyetleri sebebiyle içeride olan birisini bana gösterin onla ilgili mücadeleyi ben yapayım. Terör örgütünün sözcülüğünü yaparak gazetecilik yapmaya çalışan birinin içeride olması kadar doğal ne olabilir. Gazeteci iseniz gazetecilik yapacaksınız, terör örgütü mensubuysanız onun bedeli vardır. Gazetecilik faaliyetleri sebebiyle şuanda elimizdeki verilere göre içeride olan gazeteci bulunmuyor” dedi.