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RTÜK Başkanı açıkladı: Netflix dahil 600'ün üzerinde başvuru var

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, internet ortamında yayın için Blu TV, Puhu TV, Netflix, Turkcell, Vodafone,Digiturk, Tivibu gibi yayıncıların da aralarında bulunduğu 600 kuruluştan lisans ve izin için başvuru aldıklarını duyurdu.

03 Eylül 2019 Salı 14:20
RTÜK Başkanı açıkladı: Netflix dahil 600'ün üzerinde başvuru var

Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK), radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayınların internet ortamından sunumuna ilişkin 600'ü aşkın başvuru yapıldı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabından Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik'in yürürlüğe girmesinin ardından Üst Kurul'a yapılan başvurulara ilişkin rakamları paylaştı. 

Şahin, "Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların internet ortamından sunumuna ilişkin Netflix, Blu Tv, Puhu Tv, Turkcell, Vodafone, Digitürk, Tivibu gibi sektörde etkili yayıncıların da aralarında bulunduğu 600’ün üzerinde kuruluştan lisans ve izin başvurusu aldık." ifadelerini kullandı.
 
1 Ağustos 2019'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin internet ortamından sunumuna, iletimine, medya hizmet sağlayıcılara, yayın lisansı, platform işletmecilerine de yayın iletim yetkisi verilmesine ve söz konusu yayınların denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmişti.

Yönetmelikle radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini sadece internet ortamından sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcıların, RTÜK'ten internet ortamında yayın lisansı alması zorunluluğu getirilmişti. 

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 14:20
  1. internet
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  3. Netflix
  4. RTÜK

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