0553 313 94 23

RTÜK, 15 Temmuz etkinlikleri düzenleyecek

RTÜK tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla şehit ve gazi çocukları Üst Kurul'da ağırlanacak 15 Temmuz konulu panel ve fotoğraf sergisi düzenlenecek- Medya okuryazarlığı konusunda bilgilendirilecek çocuklar RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ile bir araya gelecek- RTÜK Başkanı ve üyeleri, etkinlik kapsamında Ankara'da ikamet eden bazı 15 Temmuz şehitlerinin ailelerini de ziyaret edecek

09 Temmuz 2019 Salı 12:46
RTÜK, 15 Temmuz etkinlikleri düzenleyecek

ANKARA (AA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirecek. Bu kapsamda, şehit ve gazi çocukları Üst Kurul'da ağırlanacak, 15 Temmuz konulu panel ve fotoğraf sergisi düzenlenecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre RTÜK, 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminin ardından "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" ilan edilen 15 Temmuz'u "unutturmamak" amacıyla 3 gün sürecek etkinlik programı hazırladı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in özel önem verdiği etkinlikler, Üst Kurul'da görevli şehit ve gazi yakınlarının katılacağı toplantıyla yarın başlayacak.

Toplantı sonrasında Başkan Şahin ve Üst Kurul üyeleri Ankara'da ikamet eden bazı 15 Temmuz şehitlerinin ailelerini de ziyaret edecek.

- Şehit ve gazi çocukları RTÜK'te ağırlanacak

Etkinliğin ikinci gününde, RTÜK binasında 15 Temmuz Resim ve Fotoğraf Sergisi açılacak. Aynı gün düzenlenecek panelde 15 Temmuz belgeseli katılımcılara izlettirilecek.

Panelde 15 Temmuz'u TBMM'de yaşayan AK Parti Milletvekili Ayşe Keşir, "Milli Birlik" temalı bir sunum yapacak.

Şehit ve gazi çocukları ise 12 Temmuz'da RTÜK'te ağırlanacak. Medya okuryazarlığı konusunda bilgilendirilecek çocuklar RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ile bir araya gelecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 12:46
  1. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  2. 15 Temmuz etkinliği
  3. ANKARA (AA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
  4. etkinlik
  5. panel

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
    1. Günün ilk yarısında endekslerin..
    2. Corendon Airlines 8. kez Türkiye’nin..
    3. Akıncı Üssü davası
    4. Burun estetiği öncesi bunlara dikkat
    5. Borsada günün ilk yarısı (2)
    6. Günün ilk yarısında şehir..
    7. Keçili Kanalı’nda bin 377 metre ıslah..
    8. Almanya'da bomba alarmı! Diyanet..
    9. Bahçeli’nin Kütahya programı belli oldu
    10. Kamu-STK İş Birliği Projesi kapanış..
    11. Borsada günün ilk yarısı (1)
    12. Serbest piyasada altın fiyatları
    13. Kayseri Şeker, yem bitkileri temini..
    14. Marmara Nakliyeciler Garajı tahliye..
    15. (Özel) Önce namaz kıldı, sonra..
    16. Madagaskar, Afrika Uluslar Kupası'nda..
    17. Adana'daki "taksici cinayeti"..
    18. Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan..
    19. Pawel Olkowski, Gazişehir Gaziantep’te
    20. Sudan'da darbeyi desteklemişti!..
    21. Otel çatısında bulunan cesedin kimliği..
    22. Spor kulübü yöneticiliği yapanları..
    23. Tosya’da 3 kişinin yaralandığı cip..
    24. Piyasalarda gün ortası
    25. Kayıp koyunları jandarma drone ile..
    26. Kayserispor’un yeni transferi Dja..
    27. "Şampiyonluk kültürünü en iyi bilen..
    28. Nurdoğan Rigel kimdir? Nurdoğan Rigel..
    29. Reyhanlı'da derneğe ait depodaki yangın
    30. Aydın’da trafik canavarı geçen ay 7..
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!