Royal, Atlas ve Pierre Cardin Halı yeni sezon koleksiyonlarını Antalya’da tanıtıldı

Royal Halı A.Ş. bünyesinde bulunan Türkiye halı sektörünün 3 önemli markası; Royal Halı, Atlas Halı ve Pierre Cardin Halı’nın 2019 yılı yeni koleksiyonları Antalya’da düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Yeni koleksiyonların neredeyse tamamı hayatı kolaylaştıran inovasyonları ile yoğun ilgi gördü.

Royal, Atlas ve Pierre Cardin Halı, yeni sezona da iddialı giriyor. Lansmanda Royal Halı’nın 4, Atlas Halı’nın 4 ve Pierre Cardin Halı’nın 5 yeni koleksiyonu tanıtıldı. Kişiye özel halı imkanı sunan Studio markasının da 100 farklı desenden oluşan özgün ve sıra dışı tasarımı toplantıda yerini aldı. Royal Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Nazif Koca, yeni sezon koleksiyonlarının lansmanında yaptığı konuşmada, Royal, Atlas, Studio ve Pierre Cardin halı markalarının “Royal Halı A.Ş.” çatısı altında güçlenerek yoluna devam ettiğini belirterek “Her bir markamız, kendi alanında ilkleri gerçekleştiren Türk halı sektörünün öncüleri. Bu yıl da inovasyonlarımızda tüketicilerimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hareket ettik. Halıda temizlik, tozumazlık ve evlere ve doğaya saygın ürünleri tercih ediyoruz.

52 yıllık geçmişe sahip Atlas Halı, ışık kaynağından aldığı enerji ile leke, toz ve kokuları kendi kendini temizleyen nano halı teknolojisiyle dünyada bir ilki başardı. Royal Halı ise, halının kendi ipliğinden kaynaklanan tozlanmayı yüzde 65 oranında azaltan tozumaz halı, sonrasında da Galata Serisinde kullandığı Acyrlusion iplik özelliği ile sıfır toz halıyı üreterek yine ilklere imza atmış öncü bir markamız.Bu özellikleriyle gerek eviniz gerekse çocuğunuz için tozuma konusunda oldukça güvenli. Tüm markalarımızın AR-GE ve teknoloji yatırımları dün olduğu gibi bugün de önemli boyutlarda. Böylelikle sektörümüzde ilkleri gerçekleştiriyoruz ve bunu yapmaya devam edeceğiz” dedi.

"Yeni markamıza çok güveniyoruz"

Pierre Cardin markası çatısı altında Woven ismiyle el halısı özelliğini taşıyan 100 ve 120 tarak halılar ürettiklerini belirten Nazif Koca, "Bu yeni markamıza her anlamda çok güveniyoruz. Woven markası adı altında oluşturduğumuz koleksiyonlarımız kesinlikle el halısından ayırt edilmeyecek nitelikte. Woven 100 koleksiyonunu da Modern ve Klasik olarak iki ayrı grupta mağazalarımızda yerini alacak. 120 koleksiyonumuz ise ipek iplik katkısı ile fark oluşturuyor" dedi.

"Botanik kökenli tencel iplikle üretilen halılar ile daha az stres”

Yoğun Ar-ge çalışmalarının sonucunda bu yıl ki en önemli inovasyonlarındanbir tanesinin Tencel iplikle üretilen koleksiyonları olduğunu belirten Nazif Koca,

"Bu yılki koleksiyonlarımızda doğallığa çok önem veriyoruz. Royal Halı Altunizade, Pierre Cardin Halı Magnefique, Atlas Halı Halikarnas koleksiyonlarımızda Tencel,botanik kökenli elyafları kullanılarak üretilmiş olup, özel boyama yöntemleri ile renklendirildi. Bu sayede hem çevreye duyarlı, tuşeli ve katlanabilir ürünler ortaya çıkmış olurken, evlerde doğada yürüyormuşçasına bir hissi kullanıcılarımıza yaşatmış oluyor ve hızlı çözünen bir ürün olduğundan doğaya katkı sağlıyoruz. Günün yorgunluğundan kaynaklı statik elektriği alan bu ürünler, doğal olarak iyi hissettiriyor. Bir diğer yeniliğimiz yakın zamanda çıkardığımız Hello Kids koleksiyonumuz. Çocuk odalarına yönelik Hello Kids koleksiyonumuzu oluştururken bu halıların, çocukların odalarını süslediği için tozuma olmamasına ve sağlığa özen gösterdik. Bu amaçla da bu halının herhangi bir canlıya zarar vermeyen iplikler içerdiğini belgeleyen OEKO-TEX STANDART 100 belgesini aldık. Anne ve babalar gönül rahatlığı ile Hello Kids koleksiyonunu çocuklarının odalarında kullanabilirler" şeklinde konuştu.

"Kişiye özel halı dünyası ile Studio, çok özel"

Royal Halı A.Ş.’nin en yeni markası Studio’dan bahseden Koca “ Studio markamızda kişiye özel ürünler üretiyoruz. 4 farklı iplik koleksiyonu ve onlarca farklı renk alternatifiyle tasarımda sınırları kaldıran Studio, her kişinin ve her evin zevkine göre halılar tasarlıyor ve üretiyor.” Bu teknoloji ile ticari halı sektöründe de girdiklerini ekleyen Koca, otel, yat veya ticari mağaza showroomları da dahil, tüm duvardan duvara halı ihtiyaçlarına sonsuz seçenekleriyle cevap verebildiklerini ekledi.

Koleksiyonları ve yeni modellerin yeni özellikleriyle lansmanda büyük beğeni toplayan Royal Halı, Pierre Cardin Halı ve Atlas Halı, yoluna her geçen gün daha güçlü adımlarla devam ediyor.

Royal Halı ve Pierre Cardin Halı

Royal Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş.. bünyesindeki Royal Halı ve Pierre Cardin Halı, müşteri odaklı hizmet anlayışı, yenilikçi tasarımları, Ar- Ge ve inovasyon çalışmalarıyla sektöre yön veren markalar konumundadır. Türkiye’de ilk ve tek olan Sigorthalı uygulamasını başlatan Royal Halı, kişiye özel halı üretimine olanak veren Custom Design ve Ebru halı ile sektörde yeniliklere imza atmaya devam etmektedir. 2005 yılında kurulan Royal Halı, uyguladığı özel işlemle halıların ipliğinden kaynaklanan tozuma ve tüylenmeyi yüzde 65’e kadar azaltıyor. Royal Halı; Ar-Ge, inovasyon ve tasarım alanında ulusal ve uluslararası birçok ödüle sahip bulunuyor. Royal Halı, yıllık 6 milyon 500 bin metrekarelik üretim kapasitesine sahip Gaziantep’teki 100 bin metrekarelik tesisinde 4 binden fazla desende halı üretiyor. Royal Halı ve Pierre Cardin Halı 20’den fazla ülkeye ihracat yapıyor.

Atlas Halı

1967 yılında kurulan Atlas Halı, Türkiye makine halısı sektörünün en köklü, lider markalarından biridir. 52 yıllık geçmişiyle, Türkiye’nin en köklü halı markalarından biri olan Atlas Halı; ileri teknolojiye sahip üretim tesisleri, Türk halıcılığına yön veren AR-GE çalışmaları, yenilikleri ve iş ortakları olarak tanımladığı hızla genişleyen bayi ağı ile sektörde öncü markalardan biri olarak faaliyet gösteriyor. Dünyada ilk ve tek olan nano halılarını Gaziantep’de bulunan ileri teknolojiye sahip tesislerde yüksek kalite ile üreten Atlas Halı kendi tasarım kadrosunun yanı sıra Türkiye’nin ünlü, başarılı endüstriyel tasarımcılarıyla çalışarak her beğeniyi karşılayan zenginlikte koleksiyonlar sunmaktadır. İnovasyon ve tasarım alanında ödülleri bulunan ve dünya buluşuna imza atan bir Türk markası olarak ülkesinin de gururu olan Atlas Halı, Royal Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş. güvencesiyle dünya markası olma yolunda hızla ilerliyor.