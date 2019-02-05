0553 313 94 23

Rosneft'in net karı 2018'de yüzde 150 arttı

Rus petrol şirketi Rosneft'in net karı 2018'de 549 milyar rubleye yükseldi

05 Şubat 2019 Salı 11:26
Rosneft'in net karı 2018'de yüzde 150 arttı

MOSKOVA (AA) - Rusya’nın en büyük petrol şirketi Rosneft’in net karı, 2018'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 150 artarak 549 milyar rubleye yükseldi.

Rosneft’ten yapılan açıklamada, şirket gelirlerinin geçen yıl 2017’ye göre yüzde 37 artarak 8,2 trilyon rubleye (yaklaşık 133,7 milyar dolar) çıktığı belirtildi.

Şirketin net karının 2018’in son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 23 azalarak 109 milyar rubleye gerilediği aktarılan açıklamada, şirketin 2018’deki net karının ise 2017’ye göre yüzde 150 artarak 549 milyar rubleye (yaklaşık 8,4 milyar dolar) çıktığı bildirildi.

Rosneft’in Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile yürüttüğü ortak girişime 1,8 milyar dolar yatırdığı ve bu kapsamda IKBY'deki petrol hattının altyapı çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, öte yandan Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA ile yürütülen ticari ilişkilerin de uluslararası hukuka uygun bir şekilde yapıldığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosneft Başkanı İgor Seçin, şirkete 2018'de önemli oranda nakit girişi sağladıklarına işaret ederek, "Küresel petrol fiyatlarında yaşanan olumlu gelişmelerle birlikte şirket borcu 2018’de 14 milyar dolar düzeyinde azaltılmıştır." ifadesini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 11:26
  1. enerji
  2. petrol
  3. Rosneft
  4. Rusya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İBB yarıyıl tatilinde yaklaşık 105 bin öğrenciyi tiyatroyla buluşturdu
    1. İBB yarıyıl tatilinde yaklaşık 105 bin..
    2. Küçükçekmece İstanbul’un ulaşım üssü..
    3. İsrailli bakandan Mescid-i Aksa'ya..
    4. Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül ve..
    5. Avrupa borsaları
    6. Türk siyasetinde "Anadolu fırtınası"..
    7. Şener Özbayraklı kadro dışı kaldı
    8. Rusya'da Türk rüzgarı "Troya" ile esecek
    9. Emre Gönlüşen kimdir kaç yaşında?
    10. İki devden Avrupa’daki Türklere cazip..
    11. Kılıçdaroğlu'nun yerine geçecek ismi..
    12. Türkiye, Groupe PSA iştirakleri..
    13. GRAFİKLİ - Medipol Başakşehir..
    14. Erdoğan talimatı verdi: İki adaydan..
    15. Kanser hastalarına iyi haber! O aşı..
    16. Müşteki sıfatıyla ifadeye çağrılanlar..
    17. Paralimpik atıcının doğadan..
    18. Eminevim’i referans gösterene hediye..
    19. Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan hedef..
    20. Savcılık Palu ailesi hakkında..
    Abdullah Gül hakkında çarpıcı iddia! "Yeni partinin logosu bile hazır"
    Abdullah Gül hakkında çarpıcı iddia! "Yeni partinin logosu bile hazır"
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü

    Günün Karikatürü

    05 Şubat 2019
    Türkiye’de Amerikan bayrağını kimler dalgalandırıyor?
    Türkiye’de Amerikan bayrağını kimler dalgalandırıyor?
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019