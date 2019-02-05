Rosneft'in net karı 2018'de yüzde 150 arttı

MOSKOVA (AA) - Rusya’nın en büyük petrol şirketi Rosneft’in net karı, 2018'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 150 artarak 549 milyar rubleye yükseldi.

Rosneft’ten yapılan açıklamada, şirket gelirlerinin geçen yıl 2017’ye göre yüzde 37 artarak 8,2 trilyon rubleye (yaklaşık 133,7 milyar dolar) çıktığı belirtildi.

Şirketin net karının 2018’in son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 23 azalarak 109 milyar rubleye gerilediği aktarılan açıklamada, şirketin 2018’deki net karının ise 2017’ye göre yüzde 150 artarak 549 milyar rubleye (yaklaşık 8,4 milyar dolar) çıktığı bildirildi.

Rosneft’in Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile yürüttüğü ortak girişime 1,8 milyar dolar yatırdığı ve bu kapsamda IKBY'deki petrol hattının altyapı çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, öte yandan Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA ile yürütülen ticari ilişkilerin de uluslararası hukuka uygun bir şekilde yapıldığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosneft Başkanı İgor Seçin, şirkete 2018'de önemli oranda nakit girişi sağladıklarına işaret ederek, "Küresel petrol fiyatlarında yaşanan olumlu gelişmelerle birlikte şirket borcu 2018’de 14 milyar dolar düzeyinde azaltılmıştır." ifadesini kullandı.