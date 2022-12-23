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Spor Rosier gidecek, Süper Lig'in yıldızı Kartal olacak!
Spor

Rosier gidecek, Süper Lig'in yıldızı Kartal olacak!

Beşiktaş'ın transferdeki bir numaralı hedefi olan Kayserisporlu Onur Bulut'un menajeri, kulüple görüşmek için şehre gitti. Şenol Güneş'ın ısrarla istediği başarılı sağ bek için görüşme gerçekleşecek.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 11:01:00 -
Rosier gidecek, Süper Lig'in yıldızı Kartal olacak!

Beşiktaş'ın transferdeki bir numaralı hedefi olan Kayserisporlu Onur Bulut'un menajeri, kulüple görüşmek için şehre gitti. Şenol Güneş'ın Rosier'den beklentileri alamadığını ve ısrarla istediği başarılı sağ bek için görüşme gerçekleşecek.

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'ın ısrarla istediği Kayserisporlu Onur Bulut'un transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Oyuncunun menajeri, Kayserispor kulübünün başkanı Ali Çamlı ile görüşmek için şehre gitti.

Sporx'e göre; yıldız oyuncunun menajeri Cengiz Erten Kayseri'ye gelirken, Kayserispor Başkan Ali Çamlı, "Bana da sürpriz oldu. Detayları konuşacağız." dedi.

"Onur Bulut konusunda herhangi sorun yok" diyen Çamlı, menajer Erten ile Recep Mamur Tesisleri'nde bir görüşme gerçekleştirdi.

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