Rosatom Teknik Akademisi, Akkuyu Nükleer Santrali çalışanlarına yönelik eğitimlere başladı

Rosatom Teknik Akademisi’nin Akkuyu Nükleer Santrali personeline yönelik eğitimleri Temmuz ayının başında başladı. Rosatom Teknik Akademisi ve Rosenergoatom Konzerni A.Ş. tarafından verilen eğitimler kapsamında, 4 ay boyunca atom enerjisi alanında faaliyet gösteren 72 Türk uzmana eğitim verilecek.

Rosatom Teknik Akademisi’nin, 6 programdan oluşacak ve Rusça olarak gerçekleşecek eğitim programının teorik kısmı Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi (MEPhI) Obninsk sahasında, staj eğitimleri ise Leningrad ve Kalinin Nükleer Enerji Santrallerinde yapılacak.

Öte yandan, MEPhI’ye bağlı Obninsk Nükleer Enerji Mühendisliği Enstitüsü’nden eğitimlerini tamamlayarak mezun olan Türk uzmanlar ise Akkuyu Nükleer’in çalışanları olarak geri döndü. Proje Yöneticisi Natalya Shulepova eğitimle ilgili şu bilgileri verdi:

“Şu anda Akkuyu Nükleer Güç Santrali personel alımları ve onların eğitimlerinin yürütülmesi taleplerine uygun olarak genç uzmanlar, bilgi seviyelerinin kontrolünün yanı sıra psikolojik ve fizyolojik inceleme prosedürlerinden geçmektedirler. İlk grubun eğitim programı yıl sonuna kadar devam edecektir. Eğitim yılının sonunda ise katılımcıları bir sınav beklemektedir.”

Eğitim programının katılımcılarından biri olan ve Obninsk Nükleer Enerji Mühendisliği Enstitüsü’nden mezun olduktan sonra Akkuyu Nükleer şirketinde bir yıldır çalışan Yunus Emre Saldıran ise Rosatom Teknik Akademisinde, reaktör bölümünde kıdemli operatör olarak yetiştirilmek üzere eğitim alıyor. Saldıran, “Akkuyu Nükleer Santralinin ilk ünitesinin Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıl dönümünün kutlanacağı 2023 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor. Bize verilen görev, 5 yıl içinde santralin inşasının tamamlanarak halkımıza elektrik enerjisi akışının sağlanmasıdır. Bu nedenle bilgi birikimine gerçekten çok ihtiyacımız var ve bu bağlamda her türlü ağır eğitim yükünün altına girmeye hazırız” dedi.