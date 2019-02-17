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ROSATOM, ’Radyasyon Teknolojileri Okulu’ düzenleyecek

Rosatom Teknik Akademisi ve Dünya Nükleer Üniversitesi, Rusya’da’Radyasyon Teknolojileri Okulu’ düzenlenmesi için anlaşma imzaladı.

17 Şubat 2019 Pazar 11:54
ROSATOM, ’Radyasyon Teknolojileri Okulu’ düzenleyecek

Rosatom Teknik Akademisi ve Dünya Nükleer Üniversitesi, Rusya’da’Radyasyon Teknolojileri Okulu’ düzenlenmesi için anlaşma imzaladı.


Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS’yi yapan Rusya Atom Enerjisi Kurumu ROSATOM bünyesindeki Rosatom Teknik Akademisi, yeni bir işbirliğine imza attı. Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de düzenlenen ‘Uluslararası İskandinav Nükleer Forumu 2019’da, Dünya Nükleer Üniversitesi (WNU) ve Rosatom Teknik Akademisi, Rusya’da özel bir ’WNU Radyasyon Teknolojileri Okulu’nun düzenlenmesi için anlaşma imzaladı. Anlaşma için imzalar 5 Şubat 2019 tarihinde atıldı.


Anlaşma, Dünya Nükleer Birliği Genel Müdürü ve WNU Başkanı Agneta Rising ile Rosatom Teknik Akademisi Rektörü Yuriy N. Seleznev tarafından imzalandı. Teknolojiokulu, radyasyon uygulaması ve izotop üretimi alanında seçkin uzmanlar tarafından verilen iki haftalık dersler ve pratik oturumlardan oluşan bir programı kapsıyor. Okul, 2 yılda bir WNU tarafından Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile işbirliği içinde düzenleniyor. Bir önceki okul 2017 yılında Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde düzenlenmişti. IEAE, okula burslar yoluyla finansal destek sağlıyor.


Okul, 2019 yılında Rusya’nın ilk bilim kenti Obninsk’te düzenlenecek. Geleceğin Nükleer Bilim ve Teknoloji Merkezleri (CNST) için personel yetiştirmek için bir sistem kurulmasında önemli bir adım olacak. Obninsk’in araştırma reaktörlerinin (Karpov Bilimsel Araştırma Enstitüsü, NIFKhI), izotop üretiminde (IPPE), tıptaki uygulamalarda (Tsyb Tıbbi Radyoloji Araştırma Merkezi, MRRC) ve tarımdaki (Rus Tarımsal Radyoloji ve Argoekoloji Enstitüsü, RIARAE) kapasitesini göstermek için, CNST’lerin potansiyelalıcıları olan ülkelerden katılımcıların davet edilmesi planlanıyor.


’WNU School’ için kayıtların başladığı ve ’www.world-nuclear-university.org’ adresinden kayıt yaptırılabileceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 11:54
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