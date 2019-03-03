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ROSATOM ile Ruanda Cumhuriyeti arasında nükleer enerjide eğitim ve işbirliği anlaşması

Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS’yi inşa eden Rusya Atom Enerjisi Kurumu (ROSATOM) ile Ruanda Cumhuriyeti, nükleer enerji alanında eğitim ve olumlu kamuoyu oluşturulmasına yönelik iki işbirliği anlaşmasıimzaladı.

03 Mart 2019 Pazar 12:58
ROSATOM ile Ruanda Cumhuriyeti arasında nükleer enerjide eğitim ve işbirliği anlaşması

Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS’yi inşa eden Rusya Atom Enerjisi Kurumu (ROSATOM) ile Ruanda Cumhuriyeti, nükleer enerji alanında eğitim ve olumlu kamuoyu oluşturulmasına yönelik iki işbirliği anlaşmasıimzaladı.


İşbirliği anlaşmaları Ruanda’nın başkenti Kigali’de, ROSATOM Genel Müdür Yardımcısı ve Uluslararası Faaliyetler Birimi Direktörü Nikolay N. Spassky ve Ruanda Cumhuriyeti Altyapı Bakanı Claver Gatete tarafından imzalandı. Yapılan anlaşma ile atom enerjisinin barışçıl kullanım programının geliştirilmesi için insan kaynaklarının geliştirilmesi ve halkın kabulünün arttırılması gibi iki önemli alanda işbirliği sağlanacak. Özellikle personel eğitimi ile ilgili işbirliği anlaşması çerçevesinde taraflar, nükleer enerjinin ve yan sanayilerin ihtiyaçları için personelin eğitimi konusunda ortak projeler yürütecek. Anlaşma kapsamında Ruanda Cumhuriyeti’nin nükleer altyapısı için eğitim programlarının düzenlenmesi planlanıyor. Uzman eğitim kurumlarıyla yakın temasın arttırılması, ortak kısa vadeli programların organizasyonu, öğretmen eğitimi, uzman eğitimi ve bilimsel literatür geliştirme ile öğrenci değişim hareketliliği organizasyonları gerçekleştirilecek.


Atom enerjisi sektöründe olumlu kamuoyu görüşü oluşturma işbirliği anlaşması, tarafların halkla ve medyayla işbirliği içinde çalışmasını amaçlayan bir dizi faaliyetin hazırlanmasını ve uygulanmasını içeriyor. Gazeteciler, uzmanlar, öğretmenler ve öğrencilerle etkileşimin yanı sıra yapılacak faaliyetler, halkı nükleer teknolojiler ve kullanımları hakkında bilgilendirmeyi amaçlıyor.


Ruanda Cumhuriyeti Altyapı Bakanlığı ile Rus devlet şirketi ROSATOM arasında 5 Aralık 2018’de barışçıl atom enerjisi kullanımı alanında işbirliğine yönelik hükümetlerarası anlaşma imzalanmıştı.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 12:58
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