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Röntgen odasındaki cinayet davasında karar

Eskişehir'de karısıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği kişiyi hastanedeki röntgen odasında bıçaklayarak öldüren sanığa, cinayetin "haksız tahrik altında" işlendiğine hükmedilerek 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi

05 Aralık 2018 Çarşamba 12:07
Röntgen odasındaki cinayet davasında karar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir’de karısıyla aşk yaşadığını öğrendiği kişiyi röntgen odasında bıçaklayarak öldüren sanık, "haksız tahrik indirimi" uygulanarak 12 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Serdar Aldemir (28), maktul Harun Güler’in (32) yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyetinin son sözlerini sorduğu Serdar Aldemir, suçu haksız tahrik altında işlediğini savundu.

Sanık Aldemir, "Evde tartışırken eşime birkaç defa vurduğum doğrudur. Eşim camdan atlayarak kaçtı. Eşimi korkutmak için mutfaktan ekmek bıçağı alıp peşinden iş yerine gittim. Öncesinde maktulün yanına gitmek gibi bir niyetim yoktu. Maktulü öldürmek gibi bir kastım da yoktu" diye konuştu.

- Sanık avukatı: "Müvekkilim suçu 'namus cinayeti' mahiyetinde gerçekleştirmiştir"

Sanık avukatı Sadık Hamza Gönenli de müvekkilinin haksız tahrik altında cinayeti işlediğini savunarak, "Müvekkilimin beyanlarına katılıyorum. Suç namus cinayeti mahiyetinde gerçekleştirilmiştir. Cezanın, suçun işlenme nedeni göz önüne alınarak verilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, cinayetin haksız tahrik altında işlendiğine hükmederek Serdar Aldemir'i 12 yıl 6 ay hapse mahkum etti.

Serdar Aldemir, 28 Ağustos'ta trafik kazası geçiren Harun Güler'in telefonunda karısıyla yaptığı mesajlaşmaları görünce, hastanenin röntgen odasında bıçaklayarak öldürmüştü.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 12:07
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