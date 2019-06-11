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Rönesans İşletme Hizmetleri’nin Adana Şehir Hastanesi’nde yürüttüğü faaliyetlerin kalitesi tescillendi

Rönesans İşletme Hizmetleri, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hizmet sunduğu faaliyet alanlarında, uluslararası belgelendirme kuruluşu olan TÜV Rheinland tarafından gerçekleştirilen denetimleri başarıyla tamamlayarak Kalite, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistem sertifikalarını almaya hak kazandı.

11 Haziran 2019 Salı 11:29
Rönesans İşletme Hizmetleri’nin Adana Şehir Hastanesi’nde yürüttüğü faaliyetlerin kalitesi tescillendi

Rönesans İşletme Hizmetleri, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hizmet sunduğu faaliyet alanlarında, uluslararası belgelendirme kuruluşu olan TÜV Rheinland tarafından gerçekleştirilen denetimleri başarıyla tamamlayarak Kalite, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistem sertifikalarını almaya hak kazandı.


Rönesans İşletme Hizmetleri, Kamu Özel İşbirliği modeli ile Şehir Hastanelerinin özel sektör işletmeciliğini üstlenen şirketler arasında, Türkiye’de bir ilke imza atarak, Yozgat Şehir Hastanesi ile elde ettiği “Kalite, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistem” sertifikalarına sahip ilk ve tek sağlık işletmecisi olma unvanını Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile sürdürmeyi başardı.


Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Rönesans İşletme Hizmetleri’nin yürüttüğü faaliyetler kapsamında; ISO 9001:2015 Kalite, 14001:2015 Çevre ve 18001:2007 İş Sağlığı ve Güveliği Yönetim Sistemleri, TÜV Rheinland belgelendirme kuruluşu tarafından denetlendi. Hastanenin işletmecilik hizmetleri; 140 yılı aşkın bir geçmişe sahip ve 65 ülkede faaliyet gösteren Almanya merkezli uluslararası belgelendirme kuruluşu olan TÜV Rheinland’ın denetimlerinden başarıyla geçti. Böylece, Merkez ve Yozgat Şehir Hastanesi’nin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi de “Kalite, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistem” sertifikalarını almaya hak kazandı.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 11:29
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