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Rönesans "Hollanda yollarından" ödülle döndü

Rönesans'ın iştiraki Ballast Nedam tarafından yürütülen, Hollanda'nın en büyük PPP projesi olma özelliği taşıyan Blankenburg Bağlantı Yolu Projesi, Avrupa'da ulaştırma alanında "Yılın Anlaşması" ödülüne layık görüldü

22 Şubat 2019 Cuma 11:26
Rönesans "Hollanda yollarından" ödülle döndü

İSTANBUL (AA) - Rönesans Holding, iştiraki Ballast Nedam tarafından yürütülen ve Hollanda'nın en büyük PPP projesi olma özelliği taşıyan Blankenburg Bağlantı Yolu Projesi ile Avrupa'da ulaştırma alanında "Yılın Anlaşması" ödülünü aldı.

Rönensans'tan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en uzun tüneli Gotthard Base ile Zürih ve Milano'yu birbirine bağlayan Rönesans, Hollanda Rotterdam'da da yollar inşa ediyor.

Rönesans'ın iştiraki Ballast Nedam tarafından projesi sürdürülen Blankenburg Bağlantı Yolu (The Blankenburg Connection), otoyol bağlantıları, yollar ve batırma tünellerden oluşurken, Hollanda'nın diğer şehirleriyle çevre bölgelerden Rotterdam'a erişimi kolaylaştıracak.

Blankenburg Bağlantı Yolu, şirkete Avrupa'nın önemli ödüllerinden birini getirdi. Uluslararası kritik projelerinin finansmanlarını değerlendiren PFI (Project Finance International), projeyi Avrupa'nın ulaştırma alanında "Yılın Anlaşması - Transport Deal of the Year" seçti. Hollanda'da gerçekleştirilen en büyük PPP projesi olma özelliği taşıyan bağlantı yolunun yaklaşık 900 milyon avro proje bedeli bulunuyor.


- 20 yıl işletme hakkı bulunuyor


Avrupa'nın en büyük PPP pazarlarından Hollanda'da devam eden Blankenburg Bağlantı Yolu Projesi, Rönesans'ın da bu alanda Türkiye'de elde ettiği deneyimi Avrupa’ya taşıması açısından önem taşıyor. Mevcut ve yeni altyapının tasarımından oluşan Blankenburg Bağlantı Yolu, mevcut iki otoyolun arasına her yönde 3, toplamda 6 şeritli bir otoyolun inşa edildiği büyük bir proje olma özelliği taşıyor.

Proje, yaklaşık 500 metrelik bir karayolu tüneli (Hollanda Tüneli), yaklaşık 900 metrelik bir batırma tünel (Maasdelta Tüneli), iki büyük üst geçit ve mevcut A20'nin genişletilmesi dahil olmak üzere, yaklaşık 4 kilometrelik yeni bir otoyol bağlantısını içeriyor.

Yaklaşık 5,5 yıl sürecek projenin 20 yıllık işletme hakkı bulunuyor. Bedeli yaklaşık 900 milyon avro olarak belirlenen proje, böylece Hollanda'nın en büyük altyapı anlaşmaları arasında yer alıyor.

Finans kuruluşları, kurumsal yatırımcılar ve Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ile 2 yeni Koreli bankayı Hollanda'yla tanıştıran bu anlaşma, proje finansmanı sağlama başarısıyla yılın PFI ödülünü kazanmıştı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 11:26
  1. Rönesans Holding

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