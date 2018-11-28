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Rönesans Holding Ceyhan'da petrokimya tesisi kuracak

Rönesans Holding, Sonatrach ortaklığıyla 1,2 milyar dolar yatırımla polipropilen üretim tesisi kuracak

28 Kasım 2018 Çarşamba 14:15
Rönesans Holding Ceyhan'da petrokimya tesisi kuracak

Rönesans Holding, Cezayir’in milli enerji şirketi Sonatrach ortaklığıyla Ceyhan Mega Petrokimya Endüstri Bölgesi’nde, 1,2 milyar dolar yatırımla polipropilen üretim tesisi kuracak.

Rönesans Holding ile Cezayir’in milli enerji şirketi Sonatrach ortaklığıyla hayata geçirilecek "Polipropilen Üretim Tesisi"nin imza töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla Çırağan Sarayı'nda düzenlendi.

Ortaklık anlaşmasını, Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak ve Sonatrach Üst Yöneticisi (CEO) Abdelmoumen Ould Kaddour imzaladı.

Ceyhan Mega Petrokimya Endüstri Bölgesi’nde kurulacak yıllık 450 bin ton üretim kapasiteli tesisin 2023 yılında tamamlanması hedefleniyor.


- Cari açığa 450-500 milyon dolarlık katkı

 

İmza töreninde konuşan Rönesans Holding Başkanı Ilıcak, şunları kaydetti:

"Plastik ham maddesi olarak kullanılan polipropilen, ülkemizde hala ithal edilen kalemler arasında bulunuyor. Her yıl 2,2 milyon ton polipropilen, 2,6 milyon ton polietilen ve yine 1,5 milyon ton PVC ithalatı yapıyoruz. Dünya tüketiminin yüzde 3-4’ünü Türkiye ithal ediyor ve ihtiyacının yüzde 90’ını ithalatla karşılıyor. Türkiye şimdi çok hızlı adımlarla bu açığı kapatmak için yola çıktı. Büyük adımlarla ilerliyoruz. Bu yatırımla Türkiye’nin cari açığının azaltılmasına her yıl 450-500 milyon dolar arasında katkı yapmayı hedefliyoruz."



- Tüm bölgenin yeni istihdam kapısı



Ilıcak, Gaziantep’in dünyada en fazla polipropilen kullanılan şehirlerden biri olduğunu, bu yatırım için Gaziantep’e yakınlığı nedeniyle Adana Ceyhan’ın seçildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın, şubat ayında Cezayir’e yaptığı resmi gezide duyurduğu petrokimya yatırımında yanımızda, dost ve kardeş ülke Cezayir'in milli enerji şirketi Sonatrach da var. Bölgede inşa edeceğimiz tesiste yılda yaklaşık 450 bin ton üretim yapmayı hedefliyoruz. Üretim tesisi inşaat aşamasında 2 bin-2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak. 2019 yılında inşaatına başlayacağımız üretim tesisini, 36 ay gibi bir süre içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Yatırım tutarının ise 1,2 milyar dolar olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Ülkemiz için de önemli bir tarih olan 2023’te resmi olarak faaliyete başlayacağız. Polipropilen Üretim Tesisi o tarihten itibaren, başta Adana Bölgesi olmak üzere 500-600 kişiye istihdam sağlayacak."

Sonatrach CEO'su A. Ould Kaddour da bu yatırımın iki ülke arasında sinerji yaratacağını belirterek, "Türkiye ile Cezayir arasında çok derin ve tarihi bağlar var. Bunun yanı sıra güçlü ekonomik bağlarımız da bulunuyor. Bugüne kadar birçok yatırımı birlikte hayata geçirdik. Rönesans Holding ortaklığıyla kuracağımız polipropilen üretim tesisinin de bu güçlü bağlara katkıda bulunacağı ve sinerji yaratacağına inanıyorum." diye konuştu.


- Dış ticaret açığının yüzde 30’u petrokimya ithalatından geliyor



Rönesans Holding tarafından yatırımına başlanacak tesiste üretilecek polipropilen, Türkiye’nin ithal ettiği ham madde kalemleri arasında yer alıyor.

Verilen bilgiye göre, Türkiye, 2017 yılında kimya sektöründe 38 milyar dolarlık ithalat yaptı. Tek başına petrokimya sektöründe ise geçen yıl 13 milyar dolar dış ticaret açığı verildi. Bu tutar, imalat sanayisinde verilen dış ticaret açığının yüzde 30’una karşılık geliyor.

Türkiye 2017’de 2 milyon tonu aşkın polipropilen ithal etti. Rönesans Holding’in gerçekleştireceği bu yatırımla birlikte Türkiye'nin polietilen ithalatının yüzde 25’inin ikame edilmesi planlanıyor.

Bununla birlikte bu yatırımın cari açığın düşmesinde de yıllık 450-500 milyon dolar düzeyinde olacağı öngörülüyor. Plastik sanayisinde kritik bir madde olan polipropilen, tarımdan savunma sanayisine, otomotivden inşaata, tüketici ürünlerinden ilaç ve sağlık sektörüne kadar hemen her alanda kullanıyor.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 14:15
  1. Gaziantep
  2. Adana
  3. Rönesans Holding

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