Cristiano Ronaldo'dan dikkat çeken açıklama: Messi ile aramızdaki fark...

İtalyan devi Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo, açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu Messi'yi ve teknik direktör Zidane'ı değerlendirdi.

İşte Portekizli oyuncunun sözlerinden satır başları;

"Messi ile aramızdaki fark benim başka kulüplerle de Şampiyonlar Ligi kazanmış olmam. 6 sene üst üste Şampiyonlar Ligi'nde en golcü oyuncu oldum. Turnuvayı 5 kere kazanan pek fazla oyuncu yok. Bu yüzden bu turnuvayla kendimi özdeşleştirebileceğimi hissediyorum. Messi, sadece Ballon d'Or'un kazandığı için değil, benim gibi her yıl en kendini geliştirebildiği için hatırlanacak, mükemmel bir oyuncudur.

Zidane'a büyük övgü

Zidane bana kendimi özel hissettirdi. Onu bir insan olarak çok takdir ediyorum ve hocam olduktan sonra onun daha büyük bir hayranı oldum."

Kaynak: Goal