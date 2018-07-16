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Ronaldo sağlık kontrolünde geçti

Juventus'un Real Madrid'den transfer ettiği yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, İtalyan ekibi için sağlık kontrolünden geçti.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 14:47
Ronaldo sağlık kontrolünde geçti

İtalya Serie A takımlarından Juventus'un Real Madrid'den 100 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, yeni takımıyla antrenmanlara çıkmadan önce sağlık kontrolünden geçti.

YOĞUN İLGİ GÖSTERDİLER

Sabah saatlerinde gerekli kontrolleri yaptırmak üzere hastaneye gelen Ronaldo'ya ilgi de yoğundu. 33 yaşındaki futbolcu, kendisini görmek için hastaneye akın eden Juventus taraftarlarını kırmayarak bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi ve imza dağıttı.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 14:47
  1. Sabah
  2. İtalya
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  4. Real Madrid
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  6. Madrid
  7. Juventus
  8. Cristiano Ronaldo

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