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Ronaldo Juventus'ta siftah yapamadı!

Sezon başında Real Madrid'den Serie A devi Juventus'a 117 milyon euro karşılığında transfer olan portekizli süperstar Cristiano Ronaldo, yİtalyan ekibiyle çıktığı 3 maçı da gol atamadan boş geçirdi.

02 Eylül 2018 Pazar 18:31
Ronaldo Juventus'ta siftah yapamadı!

Bu sezonun en pahalı transferi olan Cristiano Ronaldo, Real Madrid'den İtalyan devi Juventus'a gitti. Portekizli dünya yıldızı, Serie A'da süre aldığı maçlarda golle tanışamadı.

 REAL MADRİD'DE ÇOK GOL ATIYORDU

Real Madrid'de başarılarla dolu bir kariyeri geride bırakan Ronaldo, eflatun-beyazlılarla her sezon ortalama 50 gol atıyordu. Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü ismi olan Ronaldo, futbolseverleri üst düzey performansına alıştırdı.

İTALYA'DA GOLLE TANIŞAMADI

Ancak Portekizli yıldız, Juventus'a transfer olduktan sonra henüz golle tanışamadı. Serie A'da takımıyla birlikte çıktığı 3 maçta da 90 dakika görev alan Ronaldo, beklentilerin altında bir performans gösterdi.

Yıldız futbolcunun bu vasat oyunu, İtalya liginde daha fiziksel bir futbol oynanmasına yoruldu. İspanya'da yumuşak ve estetik oynanan futbol, İtalya'da ise daha sert oynanıyor. Ronaldo'nun gelecek haftalarda nasıl bir performas sergileyeceği ise şimdiden merak ediliyor.

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 18:31
  1. Cristiano Ronaldo
  2. Juventus
  3. Serie A
  4. gol atamadı
  5. henüz siftah yapamadı

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