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Cristiano Ronaldo 100 bin Pakistanlıyı kurtardı

Yaptığı bağışlarla adını sıkça duyuran Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, Pakistan'da her yıl "kirli sular" nedeniyle 100 bin kişinin ölümüne engel olmak için tek kalemde 123 milyon TL bağışladı.

09 Eylül 2018 Pazar 14:58
Cristiano Ronaldo 100 bin Pakistanlıyı kurtardı

İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, bir kez daha gönülleri fethetti.

Daha önce Filistinlilere verdiği destekle Müslüman dünyasının takdirini kazanan Portekizli futbolcu, bu kez Pakistan için seferber oldu.

TEK KALEMDE 123 MİLYON TL BAĞIŞLADI

Pakistan'da her yıl 10 bin insanın "kirli sular" nedeniyle hayatını kaybetmesi nedeniyle Ronaldo, 15 milyon sterlin (Yaklaşık olarak 123 milyon TL) bağışladı. 33 yaşındaki futbolcu, bu hareketiyle sosyal medyada büyük övgü aldı.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 14:58
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  3. Filistinliler
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