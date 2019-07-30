Römorkun altında kalan kişi yaşamını yitirdi

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da ekinini boşaltmak için kaldırdığı römorkun altında kalan kişi hayatını kaybetti. Merkeze bağlı Ünür köyü Aşağı Mahalle'de yaşayan Şakir Koçer (56), tarlasındaki ekinleri biçtikten sonra buğday yüklü römorku boşaltmak için deposuna geldi. Koçer'in havaya kaldırdığı römorkta arıza meydana geldi. Sorunu çözmek için römorkun altına giren Koçer, aracın üzerine düşmesi sonucunu yaşamını yitirdi. Şakir Koçer'in cesedi, Cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.