Römorktan düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde 6 yaşındaki kız çocuğu, oynadığı römorktan kafa üstü düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde 6 yaşındaki kız çocuğu, oynadığı römorktan kafa üstü düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, öğlen saatlerinde Çınar ilçesine bağlı Başaklı köyünde yaşandı. Arkadaşları ile traktör römorkuna çıkıp oyun oynayan 6 yaşındaki E.A., bir anda dengesini kaybederek kafa üstü sert zemine çakıldı. Yakınları tarafından araçla Çınar Devlet Hastanesine götürülen talihsiz çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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