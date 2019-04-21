Römork hırsızlığı haberine yalanlama

Malatya’da 12 Nisan’da basında çıkan ‘römork hırsızlığı’ konulu haber ile ilgili açıklama yapan Erdal Kınay isimli şahıs haberin asılsız olduğunu ve kendine yöneltilen suçlamaların gerçek olmadığını iddia etti.

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde 12 Nisan tarihinde çıkan haberlerde 2 şüphelinin römork çaldıkları iddiasıyla gözaltına alındığı bildirilmişti. Haberde hırsızlık şüphelisi olarak Erdal Kınay ve bir şahsın daha gözaltına alındıkları ileri sürülmüştü. Haberde ismi geçen şahıslardan Erdal Kınay yaptığı açıklamada, haberin asılsız olduğunu ve kendine yöneltilen suçlamaların gerçek olmadığını iddia etti.

Konuyla ilgili gerekli mercilere suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Kınay, haberin düzeltilmesi gerektiğini söyledi.