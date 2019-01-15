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Romanya'nın 2019 AB Dönem Başkanlığı resepsiyonu

Romanya'nın Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen etkinlikte "AB Diplomatlarının Gözünden Türkiye" konulu fotoğraf sergisi davetlilerin beğenisine sunuldu

15 Ocak 2019 Salı 21:14
Romanya'nın 2019 AB Dönem Başkanlığı resepsiyonu

ANKARA (AA) - Romanya'nın 2019 Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı dolayısıyla ülkenin Ankara Büyükelçiliği tarafından resepsiyon verildi.

Ankara'daki bir otelde Büyükelçi Gabriel Şopanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, misyon şefleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonda konuşma yapan Şopanda, dönem başkanlıkları sırasında AB'nin ortak değerlerini daha ileriye taşımak için çaba sarfedeceklerini belirterek, kendisinin de bu süreçte Ankara'daki Türk dostlarıyla iş birliği içinde olacağının altını çizdi.

AB Delegasyonu Başkanı Berger de Romanya'ya başarılar dileyerek, dönem başkanlığında Romanya'yı yoğun bir programın beklediğini dile getirdi.

Diğer yandan "AB Diplomatlarının Gözünden Türkiye" adlı fotoğraf sergisi de resepsiyona katılan davetlilerin beğenisine sunuldu.

Etkinlik, ikramın ardından sona erdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 21:14
  1. AB dönem başkanlığı
  2. resepsiyon
  3. Romanya

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