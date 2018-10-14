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Romanya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret!

Romanya Başbakanı Viorica Dancila, resmi temaslarda bulunmak amacıyla yarın Türkiye'ye geliyor.

14 Ekim 2018 Pazar 21:43
Romanya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret!

Romanya Başbakanı Viorica Dancila, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Romanya Başbakanı Viorica Dancila yarın yapacağı ziyarette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

Ankara'da gerçekleşecek ziyarette, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler ele alınacak, somut iş birliği alanlarında görüş alışverişinde bulunulacak.

Ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmeler, 2011 yılında stratejik ortaklık seviyesine yükseltilen Türkiye-Romanya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir fırsat teşkil edecek.

Bu vesileyle, 2019 yılının ilk yarısında AB Dönem Başkanlığını üstlenecek Romanya ile Türkiye-AB ilişkileri hakkında atılabilecek adımların da değerlendirilmesi planlanıyor.

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 21:43
  1. Ankara
  2. Romanya
  3. Viorica Dancila

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